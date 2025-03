Reformierakond ja Eesti 200 jätkavad sama eestikeelse õppe kavaga

Järgmisel nädalal võetakse ette üldharidust ja noorsootööd puudutavad teemad. Sealt edasi tulevad kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigikogu kultuurikomisjoni liige, reformierakondlane Margit Sutrop ütles, et arutati, kuidas raha juurde kaasata.

"Üks selliseid kohti on kindlasti eraraha suurem kaasamine ja see ei pea olema tudengi taskust ainult, vaid see võib olla vabalt ka ettevõtjate rahaline panus. Arutasime, mida on ka rektorite nõukogu ette pannud, et kas võiks olla maksusoodustused, kui avalikõiguslikele ülikoolidele või teadusasutustele tehakse annetusi. Kas siin on võimalik tulumaksusoodustusega rehkendada. See on kindlasti teema, mis vajab Reformierakonnas tulist läbirääkimist," rääkis Sutrop.

Haridus- ja teadusminister, Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et ees seisavad arutelud teaduse rahastamise ühe protsendi osas ja selles osas, et vähendada bürokraatiat ja liigset projektipõhisust, mis tema sõnul teaduses on teadlastele väga mureks.

"Loomulikult õpetajate järelkasvu küsimus, õpetajate karjäärimudeli rakendamine. Oluline teema on ka näiteks lapse heaolu. Kuidas me tagame laste heaolu kõikides haridussüsteemi elementides. Et Eesti inimesed saaksid selle tunde, kuhu see riik hariduse valdkonnas ikkagi liigub järgmise kümne aasta jooksul. Ma ennustan pikki läbirääkimisi, mitte küll konfliktseid, vastupidi, vaid seda, et need läbirääkimised on põhjalikud," sõnas Kallas.