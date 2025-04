Kutseõpe muutub hiljuti kutse- või kõrgkooli lõpetanuile tasuliseks

Kutseharidus muutub 1. septembrist osaliselt tasuliseks ning oma raha eest peavad õppima hakkama need, kel kõrgkool selja taga või kes on alles hiljuti kutsekooli lõpetanud. Vene keeles saab edaspidi õppida ainult raha eest.

Haridusministeerium lõi kokku kutsekoolis õppimise kulud ja pani paika tasulise kutsehariduse hinnakirja ning uue ameti õppimise peavad kinni maksma need, kes on viie aasta jooksul lõpetanud kutsekooli või saanud ülikooli diplomi vähem kui 10 aastat tagasi.

"Meie hinnangul puudutab see tänasest umbes 25 000 kutseõppurist 3000 inimest ehk need on inimesed, kes otseselt tööturul töötamiseks või töökoha saamiseks ei vaja täna kutseõppes tasemeõpet," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Sõltuvalt erialast jääb ühe ainepunkti hind 35 ja 85 euro vahele, erandiks on muusika ja kunstierialad, kus ainepunkti hind jääb 200 ja 215 euro vahele.

"Muusika-, kunstivallas on indviduaalõpe, sellepärast ongi ainepunkti hind seal väga kõrge. Odavamad on need erialad, kus saab suuremate gruppidena õpetada ja kus taristut seal ümber on vähem," selgitas Kallas.

Kõige populaarsemateks niinimetatud hobierialadeks on seni olnud lilleseade, pottsepp, rätsep, automaaler ja mööblirestaureerimine, aga ka aiandus. Näiteks aianduse eriala ühe ainepunkti ehk EKAP-i hind on 62 eurot, aastase kursuse läbimiseks on vaja koguda 60 ainepunkti.

"Kui me võtame käsitöö, mis on 70 eurot, siis lühidalt ühe aasta maksumus on 4200 eurot täiskasvanule. Me peame arvestama, et kui täiskasvanu, kes soovib muuta või siseneda tööturule teises ametis, tal peab olema taskus 4200 eurot vaba raha," kommenteeris Tallinna rakendusliku kolledži direktor Kaspar Kaugija.

Kui palju väheneb tasu tõttu õppijate, aga ka pakutavate kursuste arv, kutsekoolid praegu öelda ei oska.

"Meil on põllumajanduses üsna suur hulk täiskasvanud õppijaid, kes õpivad neljandal tasemel. Neil on seda vaja, et saada toetust, investeeringutoetust. Mesindus on olnud seni populaarne, aga eks me siis vaatame sellele otsa," ütles Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli juht Arnold Pastak.

"Täna on meil olemas riiklikud tellimuse kohad. Eks me vaatame, kui palju tuleb neid õppijaid, kes vastavad nendele tingimustele, et seda õpet saada. Sellest lähtuvalt me saame otsustada, kui palju pakume tasuta kohti ja millise hinnaga," lisas ta.

Ka vene keeles saab edaspidi kutsekoolis õppida vaid oma raha eest. Kel põhikooli järel keeleoskust napib, saab ministri sõnul lisa-aasta eesti keele selgeks saamiseks.

"Venekeelse kutseõppe andmine on karuteene nendele noortele, sest kõik edasiõppimise võimalused, enese täiendamine, ka tööturul oskuste arendamine jääb takerduma selle taha, et noor ei valda eesti keelt," põhjendas Kallas.

Tasulisest õppest hoolimata vajab kutseharidus ministri sõnul viit miljonit eurot lisaraha.