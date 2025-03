Muski tehisintellektiettevõte xAI ostis platvormi X

Reedel välja kuulutatud aktsiatehing ühendab kaks Muski mitmest portfelliettevõttest, mille hulka kuuluvad ka autotootja Tesla ja SpaceX, ning võib potentsiaalselt hõlbustada Muski võimet treenida oma Groki nime all tuntud tehisintellekti mudelit.

Musk teatas tehingust X-i postituses, öeldes: "Kombinatsiooni väärtuseks on xAI 80 miljardit dollarit ja X 33 miljardit dollarit (45 miljardit dollarit miinus 12 miljardi dollari võlg).

"XAI ja X tulevikud on läbi põimunud," kirjutas ta. "Täna astume ametlikult sammu andmete, mudelite, arvutuste, levitamise ja talentide ühendamiseks."

Ei X ega xAI pressiesindajad ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele.

Suur osa tehingu spetsiifikast jäi ebaselgeks, näiteks kuidas investorid hüvitist saavad, kuidas X juhid uude ettevõttesse integreeritakse või regulatiivse kontrolli kohaldamine.

"See areng tundub üllatav ja mõnevõrra ootamatu," ütles PP Foresighti analüütik Paolo Pescatore. "Teatud määral sulgeb see peatüki X turbulentses saagas."

"45 miljardi dollari valik ei ole juhus," ütles DA Davidson & Co analüütik Gil Luria. "See on 1 miljard dollarit suurem kui Twitteri 2022. aasta tehing ja ta saab jagada xAI äri väärtust X kaasinvestoritega".