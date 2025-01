Trump: madalamad naftahinnad teeks Ukraina sõjale kohe lõpu

Nädala algul Valgesse Majja naasnud Trump ütles videopöördumises, et palub Saudi Araabial ja naftakartellil OPEC naftahinnad alla tuua.

Trump väitis, et odav nafta aitaks lõpetada sõja Ukrainas, mida Venemaa on osaliselt rahastanud oma tohutute naftatuludega. "Kui hind alla tuleb saab Venemaa-Ukraina sõda kohe läbi," sõnas Trump.

Nafta hinna määravad globaalsed turud, kuid seda mõjutab oluliselt Saudi Araabia ja teiste OPEC-i liikmete toodetud nafta kogus. OPEC on tootmist piirates hindu tõstnud.

Trump näis vihjavat, et naftahinna järsk langus kahjustaks Venemaa majandust niivõrd, et Moskva nõustuks Ukrainas sõda lõpetama.

Samuti rääkis Trump, kuidas ta loobub Pariisi kliimakokkuleppest.

"USA-l on kõigist riikidest suurim kogus naftat ja gaasi ning me kavatseme seda kasutada," märkis Trump.

Trump kutsus maailma ärijuhte kolima oma tootmine Ühendriikidesse, vastasel juhul tabavad neid tollimaksud.

"Tulge valmistage oma tooteid Ameerikas ja me anname teile ühed maailma madalaimad maksud," sõnas Trump. "Kuid kui te ei valmista oma tooteid Ameerikas, mis on teie vabadus, siis väga lihtne – te peate maksma tolli."

Trump rääkis ka, et nõuab intressimäärade viivitamatut langetamist.

"Ma nõuan, et intressimäärasid kohe langetataks," ütles ta, vihjates, et võib avaldada selles küsimuses survet USA Föderaalreservi ametnikele. "Nad peaksid neid langetama kõikjal maailmas. Intressimäärad peaksid kõikjal meist eeskuju võtma."

Trumpi sõnul muutub sookorrigeerimine Ühendriikides edaspidi väga haruldaseks.

"Ma tegin selle ametlikuks Ühendriikide poliitikaks, et on ainult kaks sugu – mees ja naine," lausus ta, lubades võtta sihikule "meeste osalemise naiste spordialadel". Ta lisas, et et soo korrigeerimise operatsioonid "saavad olema väga haruldased".

Trump ütles, et soovib kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et teha lõpp peaaegu kolm aastat kestnud sõjale Ukrainas.

Kui Trumpilt küsiti, kas järgmise majandusfoorumi ajaks on rahulepe sõlmitud, vastas ta: "Tuleb Venemaalt küsida. Ukraina on leppeks valmis."