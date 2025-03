Eesti kaitsetööstusettevõte plaanib tootmisüksuse rajamist Lätti

Ettevõte on juba sõlminud arenduslepingu Läti kaitseministeeriumiga, mis avab võimalused koostööks riiklike relvajõududega, teatas Läti investeerimis- ja arendusagentuur.

Frankenburg Technologies plaanib Lätti lisaks tehasele ka uurimis- ja arenduskeskuse rajamist.

"Läti ole juhuslik valik – siin on tugevad raketiarenduse traditsioonid ja andekad insenerid. Koostöö Riia Tehnikaülikooliga on juba ennast tõestanud. Lätis on olemas kõik vajalik toote edasiseks arendamiseks ja tootmiseks," rääkis Frankenburgi juhatuse liige erukindral Veiko-Vello Palm.

Praegu hindab ettevõte Lätis mitmeid potentsiaalseid asukohti. Lõplik otsus tootmishoone asukoha kohta on kavas teha "lähiajal".

Frankenburg Technologies on 2024. aastal asutatud ettevõte, mille peakorter on Tallinnas, aga mis tegutseb lisaks Eestile ka Lätis ja Ukrainas. 2025 aastal on ettevõttel plaanis laieneda ka Ühendkuningriiki ja Poolasse.

Ettevõte keskendub uuenduslike, masstootmiseks valmis õhutõrjerakettide arendamisele ja tootmisele.

Firma eesmärgiks on tuua revolutsioon rakettide sihtimissüsteemidesse, kasutades selleks tehisintellektil põhinevat olukorrateadlikkuse programmi, seisab veebilehel.

Ettevõtte õhutõrjerakett Mark 1 peaks senisest efektiivsemalt toime tulema Iraani päritolu Shahedi kamikaze-droonidega.

Tööstusliku tootmisega pole ettevõte veel algust teinud, kuna toodete testimine alles käib.

Sel aastal plaanib ettevõte enda väljatöötatud õhutõrjerakettide katsetamist Ukrainas.

Ettevõtte juhatusse kuuluvad mitmed endised kõrged Eesti kaitsevaldkonna isikud.

Frankenburgi tegevjuht on endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm. Ettevõttes töötab strateegilise nõustajana endine kaitseväe juhataja Martin Herem. Juhatusse kuulub ka kunagine diviisiülem Veiko-Vello Palm.

Ettevõtte tehnoloogiajuht on Andrejs Pukitis, Läti robootikainsener, raketiteaduse entusiast ja ettevõtja, öeldakse ettevõtte veebisaidil.

Ettevõtte suuromanik on Taavi Madiberk, kellele kuulub 70,32-protsendine osalus. Lisaks on omanike seas Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp, millel on ettevõttes 25,97 protsendi suurune osalus ja Marko Virkebau 3,7 protsendiga.