Kaubandussõja oht süveneb ja nafta hind jätkas reedel langust

Donald Trumpi agressiivse kaubanduspoliitika tõttu süveneb maailmas kaubandussõja oht ja hiljuti teatas veel naftakartell OPEC, et suurendab tootmist. Nafta hind kukub nüüd kolinal, ka gaasi hind hakkas Euroopas langema.

USA president Donald Trump kehtestas tollimaksu kogu maailmale, Hiina juba teatas ka vastulöögi andmisest. Neljapäeval tegi turgudele veel üllatuse naftakartell OPEC, mis teatas tootmise suurendamisest.

Kartell teatas neljapäeval, et kavatseb mais tuua turule 411 000 barrelit päevas, mis on algsest plaanist 135 000 barrelit rohkem.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes madalaimale tasemele alates 2021. aastast ja on nüüd umbes 65 dollarit barreli kohta. Ka Hollandi gaasibörsil TTF oli reedel maagaasi hind languses, ulatudes 36 euroni megavatt-tunni kohta.

OPEC üritas varem hoida hinda kõrgel tasemel, kuid tegi nüüd oma poliitikas kannapöörde. Investorid eeldavad, et OPEC-i juht Saudi Araabia tahab kaitsta oma turuosa ning üritab tagada, et teised riigid lõpetaksid ületootmise. Ar-Riyad saatis nüüd hoiatuse nendele riikidele, mis pole tootmiskärbetest kinni pidanud.

Mõned analüütikud eeldavad veel, et Saudi Araabia tahab Trumpiga hästi läbi saada. Üks asjaga kursis olev inimene ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et Ar-Riyad ja Washington pidasid enne neljapäevast OPEC-i teadaannet ka kõnelusi.

Trump ise kiitles neljapäeval, et hinnad langevad

"Üks asi, mis mulle meeldib on intressimäärade langus, et toidukaupade hinnad langevad. Ja mis on väga oluline, bensiinihinnad langevad," teatas neljapäeval Trump.