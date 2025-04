EKRE muutis ametlikku nime ja valis taas esimeheks Martin Helme

Erakonna nime muutmise poolt hääletas 430 erakonna liiget ja vastu seitse liiget. Nime muutmiseks oli tarvis kahe kolmandiku delegaatide toetust.

"Põhjus on väga lihtne, seda räägivad meile inimesed, kes teevad tänaval kampaaniat – on piisavalt palju valijaid, kes teavad hästi, kes ja mis on EKRE, aga siis lähevad valimiskomisjoni sisse ja seal EKRE-t pole, on ainult Eesti Konservatiivne Rahvaerakond," rääkis Helme.

Helme lisas, et nime täpsustamisel ei tohiks ükski hääl enam seetõttu saamata jääda, et EKRE on tuntum kaubamärk kui erakonna senine juriidiline nimi.

Erakonna esimehe valimistel 433 hääletanust toetas Martin Helmet esimehena 432, üks hääletussedel oli kehtetu. Helme on erakonda juhtinud 2020. aastast.

EKRE valib laupäevasel kongressil ka uue juhatuse, aseesimehed, volikogu ja revisjonikomisjoni.