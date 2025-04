Tervisekassa: digiregistratuuri paranemine toppab arstikeskuste ja haiglate taga

Digiregistratuuris on endiselt probleeme arsti juurde aja broneerimisega. Kuigi vigaseid päringuid on jäänud aasta algusega võrreldes vähemaks, ei lahene olukord enne, kui digisüsteemides teevad muudatusi ka tervishoiuteenuse pakkujad.

Alates selle aasta algusest on olnud digiregistratuuris probleeme teatud aegade broneerimisega. Kuu aega tagasi rääkis sellest ERR-i portaal ja "Aktuaalne Kaamera", vahepeal ei ole aga olukord oluliselt muutunud.

Tervisekassa digiregistratuuri tootejuht Anett Pärs tõdes, et mõnedel juhtudel võib tekkida olukord, kus patsiendile, kes soovib minna mõnd konkreetset vastuvõtuaega broneerima, kuvatakse seepeale veateadet, et tema valitud aega ei ole võimalik broneerida.

"Üks probleem on see, et võib juhtuda, et lühikese ajaperioodi vältel on sama aega proovinud broneerida mitu patsienti ja see info aja ära broneerimisest ei ole sinna digiregistrituuri piisavalt kiiresti jõudnud. Teisalt põhjustab neid veateateid ka digiregistratuuri ja tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide vaheline andmevahetus. Et vahel ei vasta tervishoiuteenuse osutaja infosüsteem digiregistratuurist saadetud aja broneerimise soovile ning kuna kinnitavat vastust ei tule, siis meil paraku ei ole võimalik seda soovitud broneeringut kinnitada," selgitas Pärs.

Eelnevat lühidalt kokku võttes seisneb probleem selles, et inimene soovib digiregistratuuris aega kinni panna, aga arst ei ütle, kas aega saab või ei saa. Nagu öeldud, probleemid algasid aasta algul pärast terviseportaali ja digiregistretuuri ühinemist.

"Ühelt poolt tõusis meil kasutatavus ja teiselt poolt osad vanad probleemid, mis vanas digiregistratuuris niimoodi välja ei tulnud, siis nüüd terviseportaalis on need väga aktuaalsed," sõnas Pärs.

Pärsi kinnitusel on vigaseid päringuid viimastel kuudel vähemaks jäänud, aga päris ära kaovad need siis, kui ka perearstikeskused ja haiglad uuendavad oma süsteeme, nii et konflikti digiregistratuuriga enam ei tekiks.

"Me tegelikult ikkagi aktiivselt tegeleme nende täiendavate parendusvõimaluste otsimisega, näiteks vabade aegade päringuid saadetakse nüüd tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemidesse sagedamini ning lehte värskendatakse kasutaja vaatest samuti nüüdsest sagedamini. Aga on ka selliseid lahendusi, mille rakendamisel me oleme sõltuvad tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemidest ja nende võimekusest ja arenduskiirusest," rääkis tervisekassa esindaja.

Ta kinnitas, et tervisekassa on teinud koostööd asutustega ja pakkunud neile võimalikke lahendusi.

"Aga nemad peavad siis ka oma infosüsteemi arendama ja neil on sageli siin oma tööplaanid ka ees ja siis ei olegi päris veendunud, et kui kiiresti nad saaksid meie soovitusi võii parandusettepanekuid töösse võtta. Tegelikult see veateadete maht ei ole nüüd nii suur, see ei teki igal kliendil, vaid see on ikkagi võrreldes nende õnnestunud broneeringute mahuga väike osa, mis veateatega lõppevad."