Rubio kinnitas USA pühendumust NATO-le

Brüsselis toimunud NATO liikmesriikide välisministrite kohtumisel kinnitas USA välisminister Marco Rubio, et USA on pühendunud NATO-le.

USA president Donald Trump ei ole NATO vastu, kuid tahab, et kõik NATO liikmed täidaks oma kohust, ütles Rubio NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis.

Trump on korduvalt teinud avaldusi, mis seavad kahtluse alla tema valmiduse liitlasi ka edaspidi kaitsta.

"See hüsteeria ja liialdused, mida on NATO kohta näha globaalses meedias ja ka mõnedes Ühendriikide kodustes meediaväljaannetes, on alusetu," ütles Rubio esimesel kohtumisel NATO kolleegidega Brüsselis.

"President Trump tegi selgeks, et ta toetab NATO-t. Me jääme NATO-sse," kinnitas Rubio. "Ta ei ole NATO vastu. Ta on sellise NATO vastu, millel pole võimekusi, mida ta vajab kohustuste täitmiseks, mida lepe ette näeb kõigi ja iga liikmesriigi kohta."

Rubio sõnul ei oota USA, et Euroopa saavutaks sõjalise võimekuse mõne aastaga.

"Mitte keegi ei eelda, et peate selleks valmis olema aasta või paariga, kuid te peate päriselt olema sinnapoole teel," lausus ta. "See on karm tõde, kuid see on tõde, mis tuleb nüüd välja öelda."

Mitmed Euroopa riigid on pärast Trumpi võimuletulekut teatanud kaitsekulutuste järsust suurendamisest.