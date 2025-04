Musk väljendas lootust vabakaubandusala tekkeks USA ja Euroopa vahel

"Loodan, et jõutakse kokkuleppele, et nii Euroopa kui ka USA peaksid ideaaljuhul minema üle nulltariifsele olukorrale, luues vabakaubandustsooni Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel," ütles Musk laupäeval Itaalia asepeaministri Matteo Salvini juhitava parempopulistliku erakonna La Lega kongressil esinedes.

"Ma loodan, et see juhtub ja ka inimestel saab olema rohkem vabadust liikuda Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel, kui nad soovivad – kui nad soovivad töötada Euroopas või soovivad töötada Ameerikas, peaks neil minu arvates olema see lubatud. Nii et see on kindlasti olnud minu nõuanne presidendile," lisas Musk.

Muski avaldus tuli paar päeva pärast seda, kui Trump avalikustas tollimaksud suurele osale maailma riikidest, sealhulgas ka mõnele tema riigi suurimale kaubanduspartnerile, märkis uudist vahendanud väljaanne NBC. USA kavatseb Trumpi plaani kohaselt kehtestada Euroopa Liidule 20-protsendilise tollimaksu.

Neljapäeval, järgmisel päeval pärast Trumpi teadaannet, hakkasid turud kukkuma – aktsiaindeks S&P 500 langes peaaegu viis protsenti, Dow Jonesi tööstuskeskmine langes neli protsenti ja Nasdaq kuus protsenti, kusjuures kõik kolm tegid ühe suurima languse alates Covidi pandeemia algusest 2020. aastal.

Kolmapäeval Valges Majas tariife välja kuulutaval üritusel ütles Trump, et teiste riikide kaubanduspoliitika on USA-d rüüstanud ja vägistanud ning nimetas algavat ajastut Ameerika kuldajastuks.

Pärast kahepäevast aktsiaturu langust tegi Trump laupäeval oma sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social postitus, milles kirjutas, et Hiina ja paljud teised riigid on USA-d kohelnud jätkusuutmatult halvasti. "Oleme olnud loll ja abitu poksikott," leidis ta.

"SEE ON MAJANDUSREVOLUTSIOON JA ME VÕIDAME. JÄÄ KINDLAKS, see ei saa olema lihtne, kuid lõpptulemus on ajalooline. TEEME AMEERIKA JÄLLE SUUREKS!!!" lisas president.

Seni on Euroopa liidrid ähvardanud vastata Trumpi kehtestatud tollimaksudele, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kirjutas oma postituses, et Euroopa on valmis reageerima. "Me kaitseme alati oma huve ja väärtusi. Aga oleme valmis ka koostööks. Ja minema vastasseisust läbirääkimistele," märkis ta.

Euroopa Liit, nagu ka teised riigid, kelle vastu tollid on suunatud, on ähvardanud veel aprillis oma vastumeetmed kehtestada.

Trump on pikka aega olnud vabakaubanduse vastu, millele Musk laupäeval toetust avaldas. Valge Maja ja Musk ei vastanud kohe selle loo kommentaaritaotlusele.