Allikad: Prantsusmaa võib Euroopaga jagada tuumaheidutust

Ajalehe The Telegraph allikad ütlesid, et Prantsusmaa võib paigutada Saksamaale tuumarelvi kandvad sõjalennukid, mis võimaldaks Euroopal kaitsta ennast ka ilma USA abita.

Euroopas kasvab mure, et USA võib piirkonnast oma väed välja viia ja Saksamaa järgmine kantsler Friedrich Merz on kutsunud Suurbritanniat ja Prantsusmaad üles laiendama oma tuumaheidutust.

Üks Prantsuse ametnik ütles ajalehele The Telegraph, et hävitajate saatmine (Saksamaale) saadaks Vladimir Putinile sõnumi.

"Mõne Prantsuse tuumarelvaga varustatud hävitaja saatmine Saksamaale ei tohiks olla keeruline ja saadaks tugeva sõnumi," ütles allikas.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ise vestles pühapäeval enne Valgesse Majja sõitmist Merziga.

Macron on öelnud, et Euroopal on Ukrainale julgeolekugarantiide andmisel oma roll täita. Macroni sõnul peab Euroopa ka enda eest seismiseks rohkem ära tegema.

Prantsusmaa on ainus EL- liikmesriik, millel on olemas tuumarelvad. Prantsusmaa käsutuses on umbes 300 tuumalõhkepead. Hetkel katab Euroopas asuvaid NATO liikmesriike USA "tuumaheidutuse vihmavari".

Saksamaal kõlab nüüd üha rohkem üleskutseid teha tuumaheidutuse asjus koostööd Prantsusmaaga ajal, mil mitmel pool kaheldakse Trumpi valmisolekus sõjalise kriisi korral Euroopale toeks olla. Merz ütles ka eelmisel reedel, et Pariis ja London peaksid arutama, kas nende tuumakilpi saaks laiendada.

Saksa diplomaatilised allikad väitsid, et kõnelused heidutuse üle pole alanud, kuna Merz peab alles koalitsioonikõnelusi. Üks Berliini diplomaat aga ütles, et prantslaste pakkumine tõestab, et riik kavatseb tõsiselt panustada Euroopa julgeolekusse.

See survestab ka Briti valitsust sama tegema, kuna London on Ukraina sõja lahendamise küsimuses asunud pigem Euroopa kui Trumpi poolele ning soovib sõlmida EL-iga julgeolekupakti.

"Ma saan aru, et CDU (Merzi kodupartei) poole pealt mõtleme, et vajame tuumavarju, me tahame selles kaasa rääkida, peaksime olema valmis sellest rääkima ja oleme nõus selle eest maksma," ütles üks Saksa diplomaat ajalehele The Telegraph.

Allikas siiski ütles, et kui ameeriklased ei tõmba oma heidutust Saksamaalt välja, siis tõenäoliselt ei esitata (prantslastele) ametlikku taotlust.