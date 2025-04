Parvel Pruunsild annetas taas Isamaale 100 000 eurot

Ka eelmisel aastal toetas Pruunsild igas kvartalis Isamaad 100 000 euroga. Kokku on ta alates 2016. aastast toetanud Isamaad 2,178 miljoni euroga. Pruunsild on ka Isamaa kauane liige.

Pruunsilla nimi kerkis Isamaa rahastamisega üles hiljuti, kui Delfi kirjutas, et erakonna Isamaa suhtes käib kriminaalmenetlus, kus keskkriminaalpolitsei uurib partei võimalikku ebaseaduslikku rahastamist. Delfi väitel on uurimine seotud Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsillaga.

Parvel Pruunsild ise ütles ERR-ile, et tema poole pole pöördutud väidetava kriminaalasja algatamise pärast. Küll aga ütles Pruunsild, et temaga on ühendust võtnud mitu inimest ja öelnud, et selline uurimine käib.

"Ma olen küsimustest aru saanud, mida inimestele on esitatud, et uuritakse Isamaa rahastamist perioodil, kui Parempoolsed tahtsid Isamaad üle võtta. /.../ Toetasin erinevaid inimesi erineval viisil sisevõitluses, et Isamaa jääks selliseks, nagu ta on," ütles Pruunsild.

Turbatöösturilt 18 000 eurot

Kokku sai Isamaa esimeses kvartalis rahalisi annetusi 141 323 eurot. Pruunsilla kõrval tegid suuremad annetused ettevõtjad Jüri Tiidermann (18 000 eurot), Jüri Taal (5000 eurot) ja Mark Orav (5000 eurot).

Liikmemaksu kogus Isamaa 5975 eurot, mida tasus kokku 179 erakonna liiget. 11. aprilli seisuga oli Isamaal liikmeid 7235 ehk liikmemaksu maksjaid oli erakonna liikmetest napp 2,5 protsenti.

Riigitoetust sai Isamaa esimeses kvartalis 96 446 eurot.

Kokku olid erakonna Isamaa tulud esimeses kvartalis 243 973 eurot ja kulud 88 889 eurot ehk erakonna tulem jäi 155 084 euroga plussi.