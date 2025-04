Delfi väitel uurib politsei Isamaa võimalikku ebaseaduslikku rahastamist

Delfi andmetel on kriminaalasja aluseks karistusseadustiku paragrahv, mis käsitleb keelatud annetuse tegemist ja vastuvõtmist suures ulatuses. Delfi väitel on uurimine seotud Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsillaga.

"Ei kinnita ega lükka ümber," ütles prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas ERR-ile. Tema sõnul on käimas kohtueelne menetlus ja selle tõttu praegu rohkem infot ei jagata.

Isamaa peasekretär Andres Metsoja teatas ajakirjandusele saadetud napis kirjalikus kommentaaris: "Isamaa erakonnaga pole uurimisasutused ühendust võtnud ja erakonna osas menetlustoiminguid läbi viidud pole. Pöördume seoses meedias avaldatud väidetega info saamiseks prokuratuuri poole."

Ka Parvel Pruunsild ütles ERR-ile, et tema poole pole pöördutud seoses väidetava kriminaalasja algatamisega. Küll aga ütles Pruunsild, et temaga on ühendust võtnud erinevad inimesed ja öelnud, et selline uurimine käib.

Delfi kirjutas oma allikatele viidates, et viimase kahe nädala jooksul on keskkriminaalpolitsei jõudnud uurimisega avalike uurimistoimingute faasi ning tunnistajatena on käinud ütlusi andmas mitmed Isamaaga seotud inimesed, kuid erakonna tippjuhtkonda kuuluvaid isikuid pole nende seas seni väidetavalt olnud.

Erakondade Rahastamise Järelevalvekomisjoni andmetel on Pruunsild alates 2016. aastast annetanud Isamaale 2 078 000 eurot.

Uudis on täiendamisel.