Koalitsioonierakonnad arutasid riigikaitse rahastamist

"Me ei rääkinud sellest, kust raha tuleb küll, aga sellest, millele raha kulub," ütles Stoicescu. "Kokkulepitud on, nagu on ka teada, et baastase saab olema tulevast aastast sõjalisele kaitsele vähemalt viis protsenti riigi sisekoguproduktist ja see on kindel kokkulepe. See leiab ka kajastamise koalitsioonileppes."

"Mis aga puudutab inimressurssi, ei saa ka täpsemalt kommentaare anda, sest arusaadavalt miski ei ole lõplikult kokku lepitud, kuni kõik ei ole kokku lepitud," lisas ta.

Kaitseminister Hanno Pevkur märkis, et pühapäevasel kohtumisel arutati varasemast rohkem detaile.

"Kaitseväe juhataja andis omapoolse sisendi. Vaatasime kaitseväe juhatajaga NATO väevõime eesmärkidele otsa ja nüüd hakkasime peatükkide kaupa tulema selleks, et ette valmistada ka kohtumisi kaasatud osapooltega, kaitsetööstusliit, kaitseliit, vigastatud võitlejate ühing ja teisedki," rääkis Pevkur.