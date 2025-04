Saksa uut võimulepet esitlenud Merz jäi kohe kriitikute hambusse

Saksamaa koalitsioonikõnelused jõudsid lõpule ning konservatiivse CDU juht Friedrich Merz lubas riigi õigele rajale tagasi suunata. Samas kriitikud süüdistavad Merzi valimislubadustest taganemises ning leiavad, et uus koalitsioonilepe ei esinda paremtsentristide huve.

Merzi juhitud Kristlik Demokraatlik liit (CDU) ja Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) said koalitsioonileppe kokku ja tulevane võimuliit tutvustas ka oma plaane. Kriitikud leiavad, et koalitsioonilepe ei paku suurt pööret ning kaldub kõrvale CDU valimisprogrammist.

SPD ja CDU leppisid kokku, et ettevõtete tulumaksu langetamine algab alles 2028. aastal, uus valitsus lubas vähendada veel ka elektrimaksu. Energiamahukale tööstusele on kavas anda lisatoetust.

Tulevane võimuliit ei kavatse tuumaenergia juurde naasta ning 146-leheküljelises koalitsioonileppes tuumaenergiat ei käsitletud.

Suurt pensionireformi ei tule, vajalikud lisakulud tulevad maksutuludest. Samas luuakse rahalised stiimulid, et vanemas eas inimesed jääksid tööle edasi. CDU sõsarpartei CSU nõudel suurendatakse vanemapensionit, ka seda rahastatakse maksutuludest.

Merz ise lubas, et tulevane valitsus karmistab rändepoliitikat. Merz lubas käivitada väljasaatmise programmi, taastada kontrolli piiridel. Lubati veel suurendada turvaliseks määratletud riikide arvu. Samas sisserändajate arvule konkreetseid piiranguid ei seatud.

"Riigipiiridele tuleb kontroll ja me hakkame samuti asüülitaotlejaid minema saatma," ütles Merz.

Kavas on karmistada ka Saksa kodakondsuse saamise tingimusi. Kui seni võis kodakondsuse saada teatud puhkudel kolme aastaga, siis edaspidi viie aasta järel.

Võimuleppes lubati suuremaid kulutusi kaitsele ja riigi julgeolekule. Jõutakse ka järeldusele, et Saksamaa julgeolek on suuremas ohus kui kunagi varem pärast külma sõja lõppu.

CDU ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) said üheksa ministrikohta. SPD sai seitse ministrikohta, sealhulgas mõjuvõimsa rahandusministri portfelli.

CDU saab endale välisministri koha, siseminister tuleb CSU ridadest. Kaitseministeeriumi portfell jääb sotsiaaldemokraatidele.

Sotsiaaldemokraadid said valimistel ainult 16 protsenti häältest, võrreldes CDU 29 protsendiga. Kriitikud leiavad nüüd, et tulevane võimuliit pole CDU nägu.

Samas ka Saksa roheliste liider Britta Hasselmann kritiseeris teravalt uut koalitsioonilepet. Ta leidis, et tegemist on jõuetu lepinguga ning tähtsad küsimused, nagu keskkonnakaitse, lükati tulevikku, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau".

Merz ise jäi juba varem läbirääkimistel tehtud järeleandmiste tõttu kriitika alla. Merzi tabas terav kriitika isegi tema enda partei ridadest.

Näiteks CDU noortetiiva esimees Johannes Winkel hoiatas möödunud nädalavahetusel, et tema ja teised noored võivad hääletada praegu läbirääkimisel oleva koalitsioonilepingu vastu. Viimased küsitlused viitavad, et CDU kaotab toetajaid, mis omakorda on vesi populistide veskile.