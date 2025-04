Uuring: AfD kerkis Saksa populaarseimaks parteiks

Parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) möödus Saksa erakondade populaarsuse küsitluses konservatiividest (CDU) ning on tõusnud esimeseks, selgus uuringufirma Ipsos uuringust.

Ipsos avaldas 9. aprillil oma tulemused, mis näitab, et ligi veerand valijaskonnast annaks hääle parempopulistidele.

Saksamaal toimusid kuus nädalat tagasi parlamendivalimised ning Ipsose küsitlus näitab, et Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) kaotab toetajaid. Viimases Ipsose küsitluses küündis see vaid 24 protsendini, AfD toetus oli aga 25 protsenti, vahendas Brussels Signals.

CDU liider Friedrich Merz on korduvalt välistanud igasuguse koostöö AfD-ga, mis sai veebruaris toimunud erakorralistel valimistel 21 protsenti häältest.

Merz pidas koalitsioonikõnelusi Sotsiaaldemokraatliku Parteiga (SPD) ja jäi läbirääkimistel tehtud järeleandmiste tõttu kriitika alla. Kolmapäeval teatasid parteid, et jõudsid valitsuse moodustamises ka kokkuleppele.

Sotsiaaldemokraadid said valimistel ainult 16 protsenti häältest, võrreldes CDU 29 protsendiga. Viimase küsitluse kohaselt on SPD toetus umbes 15 protsenti, roheliste toetus on 11 protsenti.

Viimased küsitlused viitavad, et ka vasakpopulistide toetus Saksamaal suureneb. Vasakpoolne Die Linke ületas viimastel valimistel parlamenti pääsemiseks vajaliku viieprotsendise künnise, kogudes 8,8 protsenti häältest. Ipsose küsitluse kohaselt kerkis Die Linke toetus valimiste järgse aja kõrgeimale tasemele ning partei toetus on 11 protsenti.