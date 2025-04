Merzi sõnul peab Saksamaa võtma vastu vähem varjupaigataotlejaid

Tulevane kantsler Friedrich Merz ütles, et riigi avalikud teenused on ülekoormatud ning seetõttu peab Saksamaa võtma vastu vähem varjupaigataotlejaid

2023. aastal taotles Saksamaal varjupaika 330 000 inimest, mullu esitati ligi 230 000 taotlust. Merz andis hiljuti märku, et see arv tuleb viia alla 100 000. Tema sõnul pole Saksa koolid, haiglad ja linnad suutnud tulla toime Ukraina, Süüria ja Afganistani sõdadest põhjustatud põgenike arvu tohutu kasvuga, vahendas The Telegraph.

"Meie seisukoht on, et need arvud peaksid oluliselt vähenema. See ei saa enam olla kuuekohaline arv. Linnad, kogukonnad, koolid, haiglad ja taristu on ülekoormatud," märkis Merz.

Merzi juhitud Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja vasaktsentristlik Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) jõudsid hiljuti koalitsioonileppele. Merz ütles, et selle kokkuleppe raames hakkab Saksamaa varjupaigataotlejaid oma piiridelt tagasi saatma. Siiski näeb leping ette, et seda tuleb teha koostöös naaberriikidega.

Saksa parlament hääletab Merzi kantsleriks nimetamise üle 6. mail, kuid ta on jäänud juba suure surve alla, et ta võtaks sisserände suhtes karmima seisukoha. Merz ise lubas valimiskampaania ajal teha ulatuslikke muudatusi riigi rändepoliitikas.