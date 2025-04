Jašin: Tallinnas kaob erakoolide toetamine katuseraha põhimõttel

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks põhimõtted erakoolide toetamiseks, et kaoks raha jagamine nii-öelda katuseraha põhimõttel ehk läbipaistmatu poliitilise otsuse teel, rääkis abilinnapea Aleksei Jašin. Linn loob süsteemi, kus fookuses on hariduslike erivajadustega lapsed ning toetusi hakkavad saama Eesti riikliku õppekava järgi tegutsevad erakoolid.

Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin (E200) ütles pärast linnavalitsuse istungit toimunud pressikonverentsil, et linnavalitsus leppis kokku põhimõtetes erakoolide rahastamisel.

"Tallinna linna senise juhtkonna poolt on olnud erakoolide toetus, olgem ausad, juhuslik, katuseraha printsiibil," sõnas Jašin. "Nüüd selline süsteem kaob. Käesoleval aastal ei ole mitte ühelegi erakoolile nii-öelda katuseraha kuskil poliitikute kabinetis otsustatud."

Ta rääkis, et tuleb süsteem, mis keskendub erakoolides käivatele hariduslike erivajadustega lastele ning et linn hakkab iga erivajadustega lapse kohta maksma aastaks pearaha toetust.

Toetust hakkavad saama kuni 300 õpilasega Eesti riikliku õppekava alusel tegutsevad koolid. "Teine suund on, et kõik erakoolid, mis toimetavad Eesti riikliku õppekava alusel, on akrediteeritud haridusministeeriumi poolt, hakkavad saama linna poolt pearaha toetust. Lisapiiranguks on vaid see, et sihime natukene väiksemaid erakoole. Alates 300 õpilasest ülespoole me enam õpilase kohta seda pearaha ei anna."

Abilinnapea rõhutas, et praegu on muudatus väljatöötamisel määruse kujul. "Niipea kui esimene lisaeelarve jõuab volikokku, siis me ka kinnitame selle. Saame detailsemalt rääkida, kui linnavalitsuse istungile jõuab määrus," sõnas Jašin.

"Praegu me arutasime põhimõtteid kabinetis. Lõpuks oleme põhimõtete osas kokkuleppele jõudnud. Loodetavasti erakoolid teevad meiega veel paremat koostööd selles valguses ka edaspidi," lisas ta.