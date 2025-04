Poola: Venemaa küberrünnakud on presidendivalimiste eel hoogustunud

Venemaa küberrünnakud on hoogustunud enne järgmisel kuul peetavaid presidendivalimisi, teatas teisipäeval Poola digiministeerium.

Poola võimud on viimastel kuudel hoiatanud, et Moskva võib püüda sekkuda 18. mail peetavatesse valimistesse küberrünnakute ja desinformatsiooni kaudu.

"Täna me oleme registreerinud ligi 2000 vahejuhtumit ja päev ei ole veel läbi," ütles Poola digiminister Krzysztof Gawkowski uudistekanalile TVN24, lisades, et rünnakud hoogustusid aasta alguses.

Erineva suurusega rünnakuid on kuus 60 000 - 70 000, ütles Gawkowski, korrates seisukohta, et Poola on Venemaaga kübersõjas.

Gawkowski sõnul püüavad Vene eriteenistused tekitada paanikat, võttes sihikule sellise avaliku taristu nagu vee- ja elektrivõrgud.

Minister märkis, et Vene sõjaväeluure püüab värvata iga hinna eest mõjuagente, makstes neile 3000-4000 eurot 10 päeva töö eest desinformatsiooni levitamiseks.

Gawkowski rõhutas, et Poola valitsus on rakendanud mitmeid meetmeid tugevdamaks julgeolekut enne 18. mai valimisi.

Varem sel kuul teatas Poola peaminister Donald Tusk, et tema partei arvutisüsteemi tabas küberrünnak. Ta nimetas toimunut väliseks sekkumiseks.

Märtsi lõpus teatas Prantsuse kaitsefirma Thales, et Venemaa ründab Poolat, Põhjamaid ja Balti riike küberrelvade arsenaliga, et külvata lahkarvamusi ja propageerida sõjavastaseid sõnumeid.