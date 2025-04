Norstati reitingud: Isamaa kaotas taas toetajaid, Keskerakond kosub

Kuigi Isamaa püsib erakondade reitingute edetabelis esikohal, on tema ja EKRE viimastel nädalatel toetust kaotanud, Reformierakond ja Keskerakond aga kasvatavad toetust, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati viimasest küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,1 protsenti, Reformierakonda 18,7 ja Keskerakonda 16,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa toetus on nädalaga langenud 1,4 ning on viimase kolme nädalaga kokku 3,6 protsendipunkti võrra. Reformierakonna toetus on viimase nelja nädala jooksul tõusnud 2,6 protsendipunkti võrra. Keskerakonna toetus püsib tõusus, olles alates veebruari keskpaigast kerkinud kokku 3,7 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad EKRE (15 protsenti), SDE (10,2 protsenti), Parempoolsed (5,2 protsenti) ning Eesti 200 (3,1 protsenti). EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 2,7 protsendipunkti võrra ning Parempoolsete toetus ületas esimest korda pärast eelmise aasta novembrit taas valimiskünnise.

Norstati erakondade reitingud 23. märts kuni 13. aprill 2025 Autor/allikas: Norstat/Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 21,8 protsenti ning opositsioonierakondi 71,8 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Selles küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,72 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,66 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 17. märtsist - 13. aprillini.