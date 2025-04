Slovakkia peaminister läheb 9.mai paraadile ja teatas, et talle ei jaga keegi käske.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kutsus Euroopa riike üles mitte osalema Moskvas teise maailmasõja võidu tähistamise üritustel. Fico teatas aga, et temale ei saa keegi jagada käske, kuhu sõita ja kuhu mitte.

Fico märkis oma sotsiaalmeedia-postituses, et läheb Moskvasse, austamaks punaarmee sõdureid, kes langesid Slovakkia Vabariigi vabastamise nimel. Tegelikult ei toonud niinimetatud vabastamine Slovakkiale iseseisvust.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas hoiatas EL-i kandidaatriike minemast 9. mail Moskvasse, kui Venemaa juhtkond korraldab seal Teise maailmasõja võitmise 80. aastapäeva puhul suured propagandistlikud pidustused.

"Me ütlesime väga selgelt, et me ei soovi, et ükski kandidaatriik osaleks neil 9. mail Moskvas toimuvatel üritustel – see on väga selge," ütles Euroliidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, viidates peamiselt kuuele Lääne-Balkani riigile, kes loodavad saada Euroopa Liidu liikmeks.