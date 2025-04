Kallas hoiatas EL-i naabreid 9. mail Moskvasse minemise eest

"Me ütlesime väga selgelt, et me ei soovi, et ükski [ELi] kandidaatriik osaleks neil 9. mail Moskvas toimuvatel üritustel – see on väga selge," ütles Euroliidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, viidates peamiselt kuuele Lääne-Balkani riigile, kes loodavad saada Euroopa Liidu liikmeks, märkis väljaanne EurActiv.

Brüsseli diplomaatiline surve tuleb ajal, mil mitmed Euroopa liidrid ei ole suutnud distantseeruda Venemaast, kelle agressioonisõda Ukrainas jätkub vaatamata USA vahendatud rahuläbirääkimistele, tõdes EurActiv.

Slovakkia peaminister Robert Fico kinnitas hiljuti, et osaleb Moskvas korraldataval võiduparaadil, millega tähistatakse võitu natsi-Saksamaa üle. Ungari peaministri Viktor Orbáni kantselei, kes on järjekindlalt töötanud vastu EL-i tegevusele Ukraina toetamiseks, on seni teatanud, et ta ei osale.

Serbia president Aleksandar Vučić, kes sai viimastel kuudel Kremlilt toetust, kui pidi toime tulema oma valitsuse vastaste massimeeleavaldustega, ütles märtsis, et on Putiniga rääkinud ja kavatseb osaleda. Samal ajal jätkavad Serbia ja EL ühinemisläbirääkimisi.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kes on varasemalt osalenud Moskva pidustustel, sel aastal tõenäoliselt sinna ei lähe, kuna teda oodatakse mai alguses Washingtonis, lisas EurActiv.

USA president Donald Trump ise on eitanud meedias ilmunud teateid, nagu kaaluks ta osalemist paraadil, mis toimub päev pärast seda, kui Euroopa mälestab Teise maailmasõja lõppu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on öelnud, et sooviks samal kuupäeval Kiievis võõrustada mitmeid Euroopa Liidu juhte nn tahtekoalitsiooni läbirääkimisteks, teatas Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

Teise maailmasõja lõppu Euroopas tähistatakse 8. mail, märkides sellega liitlasriikide ühiseid jõupingutusi ja Saksamaa poolt sel päeval 1945. aastal allkirjastatud tingimusteta kapitulatsiooniakti.

Samal ajal tähistavad Venemaa ja mõned teised Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud riigid võidupäeva 9. mail. Venemaa kasutab seda kuupäeva oma propaganda ja ideoloogia levitamiseks.