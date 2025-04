HS: USA võib Soomelt tellida 2,5 miljardi euro eest jäämurdjaid

Rauma laevatehas on pidamas USA rannikuvalvega läbirääkimisi, et ehitada neile maksimaalselt viis keskmise suurusega jäämurdjat, lisaks uuritakse võimalusi kolme suure jäämurdja ehitamise kohta, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soomes asuv Rauma laevatehas peab läbirääkimisi USA rannikuvalvega, et neile ehitada kuni viis keskmise suurusega jäämurdjat. Viie aluse tellimuse hinnaks oleks umbes 2,5 miljardit eurot ja sellel oleks märkimisväärne mõju Soome meretööstusele, kirjutab oma allikatele toetudes Helsingin Sanomat.

Esialgse plaani järgi on laevatehas valmis ehitama kolm kuni viis keskmise suurusega jäämurdjat. Läbirääkimised aga ei tähenda, et tellimus oleks kindel.

Lisaks on Rauma tehas ameeriklastelt uurinud, kas neile võiks ehitada kolm suurt jäämurdjat. Nende hind oleks kokku suurem kui viiel keskmise suurusega jäämurdjal.

Rauma tehase juht ei soovinud väljaandele läbirääkimiste toimumist kinnitada. USA rannikuvalve peaks otsuotsuse tegema lähikuude jooksul.

USA president Donald Trump on öelnud, et USA kavatseb osta koguni 48 jäämurdjat, kuid tõenäoliselt nii palju siiski ei osteta.

USA rannikuvalvel on aga ostmisega tõsi taga ning seetõttu on soomlastel lootus, et jäämurdjad tellitakse neilt, sest Soomel on suur kogemus jäämurdjate projekteerimisel ja ehitamisel ning nende tehased suudavad tõenäiliselt jäämurdjad kiiremini valmis ehitada kui mõnes muus riigis suudetaks, märgib Helsingin Sanomat. Üle poole maailma jäämurdjatest on ehitatud Soomes.

Lisaks Rauma tehasele võib tellimuse saada ka Helsingi laevatehas. Ka selle omanik ei soostunud kommentaari andma.

Ameeriklaste enda laevatehaste konkurentsivõime on aastatega kahanenud, märgib Helsingin Sanomat, ning nendel ei ole jäämurdjate ehitamisel soomlastega võrreldavat kogemust.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul on USA rannikuvalve eesmärk esimene uus jäämurdja võtta kasutusele veel Trumpi ametiajal.

Jäämurdjate tellimisele Soomelt on kaasa aidatud ka kõrgel poliitilisel tasemel. Märtsi lõpus Trumpiga kohtunud Soome president Alexander Stubb sai kohtumisel lubaduse, et USA ostab Soomelt jäälõhkujaid.

Eelmisel nädalal kohtus Soome välisminister Elina Valtonen USA välisministri Marco Rubioga ning teatas peale kohtumist, et jäämurdjate müük USA-le tuleb aina lähemale ning et varsti võib kuulda selle kohta konkreetseid uudiseid.

USA-ga on jäämurdjate müümisest rääkinud ka Soome majandusminister Wille Rydman.