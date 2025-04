Pühapäeval tuleb hoovihma ja äikest

Pühapäeval mõjutab Eesti ilma madalrõhuvöönd. Öösel sajab hoovihma ning on äikest, millega kaasneb puhangulist tuult ning võimalik, et ka rahet. Pärast südaööd äikesevõimalus väheneb ning hommikul võib äikest kohati veel vaid Põhja-Eestis olla. Pärastlõunal lõuna poolt alates harvenevad ka sajuhood.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma ja on äikest. Kohati on sadu tugev ning sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub kirde- ja idatuul, Lõuna-Eestis edelatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundist. Kuid äikese ajal on tuul puhanguline ka sisemaal. Sooja on 5 kuni 12 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas valdavalt pilves, sajab hoovihma ning paiguti on udu. Põhja-Eestis võib kohati ka äikest olla. Puhub kirde- ja idatuul, Lõuna-Eestis ja saartel edelatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 7 kuni 13, rannikul kohati 5 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, üksikutes kohtades võib ka äikest tulla ning paiguti on udu.

Pärastlõunal on selgimisi juba enam ning sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub edelast, põhjarannikul kirdest ja idast 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 18, rannikul kohati vaid 6 kraadi.

Esmaspäeval on taevas võrdlemisi pilvine. Sajab vihma ning öösel võib ka äikest olla. Edaspidi on taevas muutlik.

Teisipäeva pärastlõunal hakkab taas sadama ning tugevamad vihmad tulevad alla Lõuna-Eestis. Kolmapäeval langeb vihma juba hõredamalt ning neljapäev, mil pilvisus väheneb, tuleb juba olulise sajuta.

Sooja on nädala alguses keskmiselt 10, teisipäeval, kolmapäeval 11 ning neljapäeval 8 kraadi.