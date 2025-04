Ukraina: Venemaa rünnakud jätkusid ka laupäeva õhtul

Oluline laupäeval, 20. aprillil kell 13.05:

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäevaga kolm inimest

Venemaa väed avasid viimase ööpäeva jooksul Donetski oblasti asulate pihta tule 18 korral, sõnas kuberner Vadõm Filaškin. Donetski oblastis hukkus kaks ning haavata sai viis inimest.

Vähemalt neli inimest sai vigastada ja üks inimene suri Venemaa rünnakutes Hersoni oblastile, teatas kuberner Oleksandr Prokudin. Rünnak toimus teadaolevalt peale Venemaa lubatud ülestõusmispühade aegset relvarahu.

Prokudini sõnul korraldati Hersonile, Urožainele ja Stanislavi külale droonirünnakuid õhtul kell 18, 19.05 ja 19.12. Relvarahu pidi algama kell 18.

Zelenski: Vene armee proovib jätta muljet relvarahust, jätkates mõnel pool rünnakuid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas pühapäeva hommikul sotsiaalmeedias vahendades Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnu, et hommikul kella kuue seisuga on Venemaa avanud erinevates suundades rindel tule 59 korral ning toimunud on viis rünnakut.

Üks lahingkokkupõrge toimus Starobilski operatiivtaktikalise grupi sektoris, kolm Donketsi suundadel ja üks Zaporižžja suunal. Ühtlasi korraldas Venemaa kümneid droonirünnakuid.

"Ukraina jätkab sümmeetrilise vastusega. Alates eile õhtul kella kuuest ja tänasest keskööst on Vene väed tule avanud 387 korral ja korraldanud 19 rünnakut. Droone kasutasid venelased 290 korral. Üldiselt võib öelda, et alates ülestõusmispühade hommikust proovib Vene armee jätta muljet relvarahust, jätkates siiski mitmetes piirkondades üksikuid katseid edasi liikuda ja tekitada Ukrainale kaotusi," kirjutas Zelenski.

"Venemaa peab täielikult järgima relvarahu tingimusi. Ukraina ettepanek rakendada ja pikendada relvarahu peale südaööd veel 30 päevaks on endiselt laual. Me tegutseme vastavalt reaalsele olukorrale rindel," märkis Zelenski.

Ukraina diplomaat ärgitas Merzi kiiresti Kiievile Tauruseid tarnima

Ukraina diplomaat Andri Melnõk kutsus Saksamaa ametisseastuvat kantslerit Friedrich Merzi üles täitma oma kampaanialubadust, toimetades viivitamatult Ukrainale 150 tiibraketti Taurus ning rakendades lisaks muid otsustavaid meetmeid Venemaa täiemahulise sõja peatamiseks.

"Kõigist riikidest on just Saksamaal on otsustav roll mõrvade peatamisel ja õiglase rahu saavutamisel," kirjutas Melnõk päevalehe Die Welt saksakeelses juhtkirjas. "Teie edust kantslerina ei sõltu mitte ainult liitvabariigi tulevik, vaid ka Ukraina – ja kogu Euroopa saatus."

Andri Melnõk töötas 2014. aasta detsembrist kuni 2022. aasta oktoobrini Ukraina suursaadikuna Saksamaal, seejärel oli asevälisminister ning alates 20. juunist 2023 Ukraina suursaadik Brasiilias.

Vahetult enne lihavõtteid avaldatud kirjas tõi Melnõk välja viis sammu, mida Merz peaks oma esimese 100 ametisoleku päeva jooksul astuma.

Esiteks tegi ta ettepaneku, et valitsuskoalitsioon teeks otsuse eraldada 0,5 protsenti Saksamaa SKT-st umbes 21,5 miljardit eurot aastas või 86 miljardit eurot 2029. aastaks relvade tarnimiseks Ukrainale. Ta ütles, et raha peaks minema moodate relvade tootmiseks nii Saksamaal kui ka Ukrainas, nimetades seda "suureks investeeringuks Saksamaa julgeolekusse".

AFP: Kiievis kõlas ülestõusmispühade vaherahust hoolimata õhuhäire

Ukraina pealinnas Kiievis kõlasid laupäeva õhtul õhutõrjesireenid, seda hoolimata Venemaa presidendi Vladimir Putini välja kuulutatud ülestõusmispühade vaherahu algusest.

Kiievi elanikel kästi suunduda varjenditesse ja AFP ajakirjanikud kuulsid veidi enne kella 22 sireenide undamist, kui õhujõud olid hoiatanud raketiohu eest Kiievi oblastis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeva õhtul, et Ukraina järgib Putini kehtestatud ajutist relvarahu juhul, kui ka Venemaa seda teeb ning laupäeva õhtul ei olnud tema sõnul Venemaa tuletegevus peatunud.

Putini välja lubatud relvarahu peaks kehtima laupäeva õhtul kella kuuest kuni 21. aprilli südaööni.

Hersoni oblasti kuberner teatas siiski pärast plaanitud vaherahu jõustumise aega mitmest Venemaa droonirünnakust. Õhujõud hoiatasid laupäeva õhtul õhurünnakute eest mitmel pool Ida-Ukrainas, nende seas Harkivi, Donetski, Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastites.

USA kongresmen reageeris teravalt Putini "vaherahule"

USA vabariiklasest kongresmen Joe Wilson reageeris laupäeval teravalt Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini välja kuulutatud "ülestõusmispühade vaherahule" ning nimetas teda sõjakurjategijaks, vahendas BNS portaali Unian.

"Sõjaroimar Putin tuletab meile meelde oma täielikku kõlvatust ja põlgust inimelu vastu, pommitades mänguväljakuid, kristlikke pagaritöökodasid ja kuulutades välja ülestõusmispühade libarelvarahu, jätkates samal ajal invasiooni, mida TEMA alustas ja mis võib lõppeda täna," kirjutas Wilson X-is.

"Ajalugu mäletab teda kui nõrka ja haletsusväärset inimest".

Kreml kuulutas laupäeval välja "relvarahu" alates kell 18-st kuni pühapäeva keskööni. Ukraina sõjaväelastele anti käsk lõpetada Vene vägede positsioonide tulistamine, kuid neil lubati vajadusel avada vastutuli.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi ettepaneku pikendada vaikusrežiimi, kui sellest nüüd kinni peetakse, kuid rõhutas, et Venemaa on juba 39 päeva eiranud USA pakutud 30-päevast täielikku ja tingimusteta relvarahu.

Zelenski märkis päeva lõpus, et vaatamata Venemaa lubadustele jätkab Vene suurtükivägi mõnes rindekõigus tegutsemist ja lahingutegevus jätkub. Venelased kasutavad ka droone.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 941 100 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 10 677 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 22 271 (+5);

- suurtükisüsteemid 26 649 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1368 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1139 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 33 240 (+64);

- tiibraketid 3148 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 45 274 (+112);

- eritehnika 3859 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.