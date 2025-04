USA-s avaldati laupäeval taas Trumpi vastu meelt

Meeleavaldajad väljendasid erinevaid rahulolematuse põhjuseid, plakatitel kutsuti nii seisma vastu türanniale ning hoiatati oligarhide eest. Avaldati rahulolematust avaliku teenistuse töötajate koondamise, migrantide väljasaatmise ja demokraatia õõnestamise pärast.

Ühtlasi nõudsid meeleavaldajad ka El Salvadori välja saadetud El Salvadori kodaniku Kilmar Abrego Garcia riiki tagasi toomist. Trumpi administratsioon on nimetanud Abrego Garcia väljasaatmist bürokraatlikuks eksimuseks, kuid samal ajal ka väitnud, et ta on seotud jõuguga MS-13. Et USA peaks väljasaadetud mehe riiki tagasi tooma, nõustus ka ülemkohus.

Värsked avaliku arvamuse küsitlused näitavad siiski, et 45 protsenti valijatest kiidab Trumpi tegevuse heaks. Seda on enam kui tema esimesel ametiajal, mil samal ajal ulatus presidendi toetus 41 protsendini.

Jaanuaris ametisse asudes oli Trumpi toetus 47 protsendil. Viimase 70 aasta jooksul on üldiselt presidentide ametiaja alguses ulatunud nende toetus 60 protsendi ligidale.

Üldiselt kulgesid laupäevased meeleavaldused rahumeelselt.

Poliitilised meeleavaldused koguvad USA-s hoogu, aprilli alguses kogunesid samal põhjusel tänavatele kümned tuhanded inimesed.