Karis: kutsusin Trumpi Eestisse ja tema kutsus mind Washingtoni

President Alar Karis osales laupäeval paavst Franciscuse matusetalitusel Vatikanis ning jälgis matusetseremooniat kohe USA presidendi Donald Trumpi ja esileedi Melania Trumpi kõrvalt. Peale tseremooniat vestles Karis Trumpiga.

"Ma tundsin huvi, kuidas rahuprotsess läheb ja ja palusin tal ikkagi teha nii, et protsess jätkuks, mitte et ühel hetkel (USA vahendaja rollist) lahkuks. Siis ta lubas seda teha, ütles, et oleme üsna lähedal, kuna ta oli vahetult ju kohtunud (Ukraina presidendi Volodõmõr) Zelenskiga. Ma väga detailides ei hakanud küsima, mis see kohtumine tõi," lausus Karis.

Karise sõnul räägiti ka sellest, et Trump võiks Eestit külastada.

"Rääkisime ka sellest, et ta võiks Eestisse tulla, ja ta kutsus mind ka Washingtoni," ütles Karis.

Kuupäevi, millal visiidid võiks teoks saada, kokku ei lepitud, kuid tegu oli mõlemalt poolt ametliku kutsega, lausus Karis.

"Püüame siis leida, millal president Trump siia maailmanurka saab tulla. Kindlasti ta külastab siis ka Soomet ja ja Lätit ja võib-olla teisi lähiriike, aga sellest on väga vara selles staadiumis rääkida," lausus Karis.

Karise sõnul puudutati vestluses ka transatlantilisi suhteid.

"Rääkisime ka transatlantilistest suhetest. Need on meile mõlemale olulised, mitte ainult Euroopa poolt vaadates, vaid ka Ameerika poolt vaadates, ja sellega oli president Trump nõus. Nii et eks nüüd tuleb vaadata, kuidas need suhted paremaks saab teha, kui need praegu on," lausus Karis.

Karisel oli lühikesi vestlusi ka teiste riigipeadega. Näiteks rääkis ta tema kõrval istunud Hispaania kuninga Felipega. "Kuna ta käis ka Eestis, siis rääkisime pikemalt sellest külaskäigust ja ja ajaloost," ütles Karis.

Samuti rääkis ta põgusalt lähiajal Eestisse visiidile tuleva Portugali presidendiga ning ka Armeenia presidendiga.