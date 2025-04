Lääne-Virumaal ollakse mures, et riik uurib fosforiiti liiga vähe

Lääne-Virumaa omavalitsused on mures, et nende maakonnas asuvat fosforiiti uurib riik enne võimalike välispartnerite kaasamist liiga vähe. Ühispöördumises toonitatakse, et maavarast saadavate tulude kõrval tuleb enne kontsessioonilepingu sõlmimist kaaluda põhjalikult ka pikemaajalisi kahjulikke mõjusid.

Eesti geoloogiateenistuse fosforiidiuuringud keskenduvad Toolse maardla maavarade kvaliteedi uurimisele ning sellele, milline on võimaliku kaevandamise ja väärindamise mõju põhjaveele. Uuringute tulemused selguvad järgmise aasta suveks. Kui leitakse, et uuringutega põhjalikumaks minek on majanduslikult mõttekas, siis on valitsusel plaan teha uuringuteks kontsessioonikonkurss ehk kaasata välispartnereid.

"Kui vaadata tüüpilist maavarade arendamise loogikat, siis peaks tulema pärast praegust veel kaks etappi, mille raames minnakse täpsemaks ja tehakse täiendavaid uuringuid, et selgitada välja erinevad mõjud ja erinevad maksumused ning hinnata, kas see tegevus on mõistlik või mitte," ütles geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik.

Lääne-Virumaa omavalitsuste soov on, et riik teeks strateegiliste maavarade põhjalikumad sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnauuringud enne välispartnerite kaasamist. Omavalitsuste arvates ei ole piisav Aru-Lõuna lubjakivikarjääris asuvalt uuringualalt saadav info, sest see ei arvesta mõju elamu- ja põllumaadele.

"Tegelikult see 10 ruutkilomeetrit on ainult prooviauk seal Kunda külje all, selle järgi ei saa ju otsuseid langetada," ütles Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev.

Fosforiidiuuringud võiks juba praeguses etapis olla põhjalikumad, ütles keskkonnateadlane Erik Puura.

"Millised on kohalikud olud ja mida arvavad kohalikud inimesed. Ja et me otsiks üheskoos vastust küsimusele, mis ikkagi on keskkonnasäästlik kaevandamine - minu arvates ei ole me osanud seda täpselt lahti mõtestada," sõnas Puura.

Lääne-Virumaa omavalitsuste liidul on plaan saata valitsusele, riigikogule ja presidendile ühispöördumine tuleval nädalal.