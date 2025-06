Eesti fosforiit saadeti uuringuteks Kanadasse

Kolmapäeval laaditi Arbaveres autole neli kotti fosforiiti. "Need umbes kolm ja pool tonni fosforiiti lähevad Kanada laborisse SGS väävelhappelise menetluse katseteks. Seal tehakse nii fosforiidi rikastamise kui ka fosforhappe saamise katseid nii laboriskaalal kui ka tööstuslikul skaalal. Ja seda me teeme siis oma lepingupartneri AFRY vahendusel. Seejärel AFRY eksperdid analüüsivad neid tulemusi insenertehnilisest vaatenurgast," sõnas Eesti geoloogiateenistuse nõunik Erki Peegel.

Kokku viidi eelmisel sügisel Lääne-Virumaalt Aru-Lõuna uuringualalt Arbaverre 28,6 tonni fosforiiti. "Laos on pärast kolmapäeva veel järel 17 tonni fosforiiti ja praeguste uuringute käigus suuremas mahus rohkem midagi teele ei lähe. Seega on meil varud, mida tulevikus vajadusel uurida," sõnas Peegel.

Praegu on käimas mitu uuringuprotsessi. Soohappelise töötlemise katsetusi teeb Belgia-Maroko ühisettevõte Prayon Technologies. "Prayoniga on tänaseks päevaks laborikatsed lõppenud ja me oleme planeerimas tööstuslikke katsetusi, mis peaksid kestma umbes kuus kuud," rääkis nõunik.

Lisaks uurib Norra ettevõte Reetec võimalusi, kuidas fosforiidi töötlemisel tekkivatest jääkidest oleks võimalik haruldasi muldmetalle eraldada.

Arbavere teaduskeskuses on käimas välikatsed graptoliitargilliidi leostumise kohta. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Uurimistööd käivad ka Eestis, sest geoloogiateenistuse ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased uurivad graptoliitagrilliiti, mis asub fosforiidikihi peal ja millega on kimpus olnud näiteks kunagine Maardu fosforiidikaevandus, kus ladestatud graptoliitagrilliit kippus põlema minema. "Meil on käimas graproliitargilliidi ohutu ladestamise katsetused Erik Puura juhtimisel. Eriti oluline on just see, et graptoliitarglilliit ladestamisel ei süttiks, ja teiseks tuleb minimeerida metallide võimalikku minekut põhjavette. Taltechis on käimas laboriskaalal katsed ja meil siin Arbavere teaduskeskuses on käimas välikatsed graptoliitargilliidi leostumise kohta," sõnas Peegel.

Lisaks graptoliitargilliidile võeti koos fosforiidiga testimiseks välja ka glaukoniitliivakivi. "Tegime katseid, kas jahvatatud glaukoniidist on võimalik taimedel saada kaaliumit piisavalt, et see sobiks ka põldudele. Tegime katsed eelmisel aastal, aga need ei andnud väga häid tulemusi," nentis Erki Peegel.

Erki Peegli kinnitusel on kõik olulisemad tehnoloogilised uuringud lepingutega kaetud ja ollakse selles ajagraafikus, mille põhjal esitletakse uuringutulemusi järgmise aasta jaanipäeva paiku. Esialgu oli plaan uuringute tulemused saada kokku selle aasta lõpuks, kuid välislaboritega lepingute sõlmimine venis.