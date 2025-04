Luhamaa ja Koidula piiripunktides kasvab sel nädalal piiriületajate arv

Eelmise nädala jooksul oli Koidula piiripunktis 500–600 piirületajat ööpäevas, Luhamaal 600–700 inimest, kuid sellel nädalal võib piiriületuse aeg muutuda palju pikemaks, sest Narva-Ivangorodi piir läheb õppuste tõttu 30. aprillist kuni 2. maini kinni.

"Inimesed, kellel on piirületamine Eesti ja Venemaa vahel hädavajalik, nemad suure tõenäosusega suuna Koidula või Luhamaa peale võtavad. Oleme valmis, et meie piiriületusvood kasvavad märkimisväärselt," ütles kagu piiripunkti juht Peter Maran. "Eelmise aasta pühade-eelne aeg näitas, et piirületusmahtude kasvades kasvavad ka järjekorrad ja peab olema valmis pikkadeks ooteaegadeks välitingimustes."

Sel nädalal on kagu piiripunktides tööl ka rohkem tollitöötajaid, sest lisaks suurema hulga piiriületajate tollikontrollile viivad nad läbi nüüd ka menetlustoiminguid.

"Me oleme selleks valmistunud, meil on natuke rohkem ressurssi planeeritud tööle kui tavapäraselt. Oleme valmis neid inimesi kontrollima, teenindama, aga see ei vähenda meie kontrolli fookust. Kontrolli tase jääb selliseks kvaliteedilt nagu me oleme teinud varasemal ajal," sõnas Luhamaa tollipunkti juhataja Toomas Huik.