EKRE soovib Pärnus erakoolidele tegevustoetust

Volikogu EKRE fraktsiooni liikme Agnes Pulga sõnul on omavalitsuse toetus eraüldhariduskoolidele vajalik, sest eraüldhariduskoolide ja munitsipaalkoolide õpilased on ebavõrdses seisus.

Aprillis volikogule tegevustoetuse eelnõu esitanud Pulk rääkis, et munitsipaalkoolide jaoks eraldab riik Pärnu linnale ühe õpilase kohta 155 eurot. Erakoolid saavad aga riigilt õpilase kohta vaid 109 eurot. Seega vahe tegevustoetuse osas on 46 eurot.

"See, mida me linnalt küsime, on, et linn maksaks puuduva osa kinni ehk 46 eurot õpilase kohta ja seda summat koolid saaksid kasutada just õppetegevuseks ja haridustegevuseks," ütles Pulk.

Pulga sõnul õpib Pärnu üldhariduskoolides üle 7700 õpilase, kellest 10 protsenti käib erakoolides. Tema sõnul ei tohiks vajaminev rahasumma olla linnale koormav ja selle võiks võtta laekuvast tulumaksust.

"See on hästi väike protsent. Kogu tulumaksust oleks see 1,56 protsenti, mis kindlasti Pärnu linnale on jõukohane. Kui me mõtleme, et väike Põlva saab hakkama mitme erakooli tegevustoetuse maksmisega, Tartu linn on saanud juba juba kümneid aastaid sellega hakkama," selgitas Pulk.

Pärnu ühe erakooli, Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets ütles, et omavalitsuse rahaline toetus on vajalik.

"Hetkel selline rahastamise süsteem on kohalikule omavalitsusele erakordselt kasulik, sest omavalitsus põhimõtteliselt ei peagi väga panustama erakoolidesse. Me oleme olnud lisaks sisulisele tublidusele ka väga tubli kool, kes on võtnud laenu, ehitanud maju. Ühtpidi arendame koolimaju ja loome tingimusi Pärnu linna elanike lastele, Pärnu peredele, aga jah, teisipidi me ei ole võrdses kohtlemises," ütles Laanemets. "Kui näiteks munitsipaalkoolidel on teatud programmid muuseumidega, kus siis lapsed saavad käia tasuta, siis meile on hinnakirjad. Ka õppekava läbimine kehalise kasvatuse mõttes, kõik spordibaasid, need hinnakirjad on päris kopsakad, mida me peame lisaks kõigele veel tasuma."

Ka teised Pärnu eraüldhariduskoolid - Pärnu Kristlik Erakool, Pärnu Waldorfkool ja Pärnu Vabakool ütlesid ERR-ile, et toetus on vajalik.

Kui eelnõu saab linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis heakskiidu, hakkab volikogu seda arutama maikuu istungil.