Jonatan Vseviov: sõja lõpetamiseks tuleb surve panna agressorile

Ukraina sõja lõpetamiseks tuleb surve panna agressorile, kasutada kaugelt karmimaid sanktsiooone, kui need, mida Euroopa ja USA seni on suutnud kehtestada, rääkis ETV "Terevisooonis", välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Venemaa naftatulud ja gaasitulud, pangandussektor, loetles Vseviov, tõdedes, et kolme aasta jooksul pole vaatamata laialdaste sanktsioonide kasutamisele veel kõige mõjuvamaid samme Venemaa vastu astutud.

Euroopa peab astuma sammu edasi igal juhul, keskendume sellele, mida saame ise teha, ütles Vseviov.

Vastates küsimusele, kas USA välisministri ja presidendi viimased avaldused viitavad võimalusele, et sel nädalal hakkab midagi toimuma, ütles Vseviov, et USA presidendi Donald Trumpi kannatamatus, soov näha mingisugust tulemust, on see, millele välisminister Marco Rubio viitas.

"Kas see tähendab tugevamat pöördumist agressori vastu või midagi muud, seda me ei tea," tõdes Vseviov.

Kui Putin sooviks seda sõda lõpetada, siis pole selleks vaja midagi allkirjastada või kellegagi maha istuda, märkis Vseviov.

"Peamine uudis, mida ootame on uudis sellest, et Moskvas on otsustatud ümber. Praegu ühtegi märki sellest ei ole," ütles Vseviov.