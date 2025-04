Riigikohus arutas KOV-ide rahastuse ümberkorraldamist

Saue valla hinnangul ei ole rikkamatelt valdade arvelt vaesematele rohkema raha andmise tulemusel tagatud piisavat vahendeid omavalitsuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ning muudatustest etteteatamise aeg on olnud liiga lühike. Valla arvutustel kaotab Saue vald sel aastal seadusemuudatuse tõttu umbes 700 000 eurot. Üleriigiliselt jaotati sel aastal ümber 13 miljonit.

"Üks on loomulikult see, et vähendatakse Saue valla tulubaasi, ulatuses, mis väga oluliselt mõjutab meie investeerimisvõimekust ja mingis mõttes ma ütleksin on isegi olulisem teema on küsimus omavalitsuste finantsilisest autonoomiast, sellest kui sõltumatud me oleme riigist, mida näeb ette põhiseadus," ütles Saue vallavanem Andres Laisk.

"Kasvavates omavalitsustes kipuvad kulud kasvama kiiremini ja see on selline pikaajaline majandustsükleid ületav protsess. Me peame olema võimelised ennast finantseerima ühtlaselt üle 20-aastaste perioodide. See reform on täna arvesse võtnud ainult sellist lühiajalist olukorda ja käsitleb situatsiooni sellisena, justkui jõukamate omavalitsuste toimetulek läheb kiiremini eest ära kui vähem toimetulevate omavalitsuste toimetulek. Tegelikult ükski statistiline näitaja seda ei kinnita. Pigem need vahed on aja jooksul viimase kümne aasta jooksul vähenenud," rääkis Laisk.

Kõik omavalitsused Saue valla seisukohta ei jaga, Eestis on 79 omavalitsust, 14 nendest kaotavad tulubaasi muudatusega raha. Linnade ja valdade liidu esindaja Anne Länsi hinnangul on oluline, et riik ei sekkuks liialt omavalitsuste autonoomiasse ega seaks täiendavaid kohustusi, millele ei ole antud rahalisi katteid.

"Ühtepidi Saue valla taotlus puudutab ju seda üleüldist suhet keskvõimu ja omavalitsuse vahel ehk siis, et pidevalt tulevad nõuded ühe või teise määruse või seaduse kaudu, millel ei ole taga rahastust," lausus Läns.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi nõuniku Andrus Jõe hinnangul ei avalda tulumaksubaasi muudatus aga kuldse ringi omavalitsuste eelarvetele olulist mõju.

"Me tänases hetkes ei näe, et kuidagi omavalitsuse hea hakkamasaamine oleks selle reformi tulemusena, kus jõukamatelt omavalitsustelt tõsteti vähem jõukatele omavalitsustele rahasid ümber, nüüd ohustatud. Me usume, et Saue vald saab oma kohustustega endiselt hästi hakkama ka tulevikus," ütles Jõgi.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium teeb otsuse juunis.