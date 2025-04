Tony Blair kutsus üles nullheite-poliitikat peatama

Blair ütles oma mõttekoja raporti eessõnas, et kliimaaktivistid on probleemi edukalt avalikkuseni toonud, kuid aktivistide surve tõttu vastu võetud poliitikad suunavad arutelu ebarealistliku ja mittetoimiva lahenduse otsimise suunas.

Blair sõnul nõutakse valijatelt rahalisi ohverdusi ja elustiili muutust, millel on aga minimaalne mõju globaalsetele heitkogustele.

"Arenenud riikides tunnevad valijad, et neilt nõutakse rahalisi ohverdusi ja elustiili muutmist, kuigi nad teavad, et nende mõju globaalsetele heitkogustele on minimaalne. Olenemata arenenud maailma ajaloolisest vastutusest kliimamuutuste eest, saavad faktidest kasvõi põgusalt teadlikud inimesed aru, et tulevikus tekivad suured saasteallikad just arengumaades," kirjutas Blair.

Blair sõnas, et katsed fossiilkütustest lühikese aja jooksul järk-järgult loobuda on määratud läbikukkumisele, väites, et "ebamugavad faktid" seisnevad selles, et tootmine ja nõudlus nende järele kasvab.

"Üldiselt teavad poliitilised liidrid, et debatt on muutunud irratsionaalseks. Kuid nad hoiduvad selle välja ütlemisest, sest kardavad, et neid süüdistatakse kliimamuutuste eitamises," kirjutas Blair.

Blair kutsus poliitikuid minema üle poliitikale, mis keskendub tehnoloogia rakendamisele heitkogustega tegelemisel, näiteks süsinikdioksiidi püüdmisele ja ladustamisele.

Blair ütles, et lennureiside arv kahekordistub järgmise 20 aasta jooksul kogu maailmas, samas kui linnastumine peaks suurendama nõudlust terase järele 40 protsenti ja nõudlust tsemendi järele 50 protsenti.

Blair märkis, et kaks kolmandikku maailma heitkogustest pärineb kümnendi lõpuks Hiinast, Indiast ja Kagu-Aasiast ning tõi välja, et Hiina heitkoguste kasv eelmisel aastal oli suurem kui Suurbritannia süsinikdioksiidi kogutoodang.

"Inimesed teavad, et praegust arutelu kliimamuutuste üle varjutab irratsionaalsus. Kuigi enamik inimesi nõustub, et kliimamuutus on inimtegevuse põhjustatud, pöörduvad nad probleemsest poliitikast kõrvale, kuna usuvad, et pakutud lahendused ei põhine heal poliitikal," kirjutas Blair.