Lähiaastatel uusi suuri investeeringuid teedesse ei tule

Hiljutine transpordiameti analüüs näitas, et teede korrashoiu tagamiseks on puudu pool vajaminevast rahast. Taristuminister Kuldar Leis ütles kolmapäeval "Terevisioonis", et teede ehitus on pika muutusega teema ja üleöö suuri muutusi tuua ei saa.

"Halb pool on see, et Euroopa Liidu rahastamisperiood 2027. aastani on ära jagatud ja sealt raha juurde ei tule. Hea uudis on sse, et 2028. aastast alates on võimalik korralikult raha küsida, et kolm suunda – Pärnu, Tartu ja Narva välja ehitada," rääkis Leis.

Ministri sõnul Tartu suund lähiajal rahastust ei saa, kuid Pärnu suunal on töös või töösse minemas kolm lõiku, millega saab rajada ümmarguselt 40 kilomeetrit 2+2 uut teed. Samas on need otsused, mis on juba ammu tehtud.

Taristuminister nentis, et kriitilisem olukord on kruusateede ja väikeste teedega ning eriti piiri ääres Lõuna-Eestis ja ka Ida-Eestis.

"See on ka julgeoleku küsimus. Küsimus on, et kas inimesed jäävad piiri äärde elama."

Leis märkis, et varasemate aastate viga oli, et kui raha Euroopast tuli, siis polnud projektid valmis. Seetõttu julgustab ta mitte ainult transpordiametit, vaid ka omavalitsusi teede projektid juba praegu valmis tegema, et kui rahastus peaks ühel päeval tulema, siis saab kiirelt need objektid töösse anda.

Leis avaldas ka lootust, et kui augustis-septembris hakatakse järgmise aasta riigieelarvet kokku panema, arvestatakse ka teede ehituse olulisust.