AK uuris, mida arvavad Harkivi elanikud USA ja Ukraina maavarade leppest

Harkivis, mida venelased pidevalt pommitavad, on natuke raske mõelda tulevaste välisinvesteeringute peale. Kuid kolmapäeval allkirjastatud lepe USA ja Ukraina vahel hakkab varsti mõjutama kõigi ukrainlaste elusid.

"Donald Trumpi sõnavõttudest, et Ukraina on USA-le võlgu 100 kuni 350 miljardit dollarit, mis sai palju kajastust meedias, enam juttu ei ole. Praegune lepe tundub päris hea variandina. Seda juba kritiseeritakse, et anname Ukraina rahvale kuuluvad maavarad niisama lihtsalt ära. Tavaline ukrainlane ei saa aga sellest niigi mitte midagi," ütles Harkivi majandusülikooli professor Dmõtro Šijan.

Vanem põlvkond suhtub aga allkirjastatud leppesse skeptiliselt.

"Asi on selles, et leppes võivad olla mingid punktid, mis mulle - tavalisele Ukraina kodanikule, ei meeldiks. Enne kui ma pole seda lepet näinud, ei oska ma seda kommenteerida," ütles Anatoli.

"See, mis on enda oma, peab jääma enda omaks. See sõltub loomulikult

tingimustest, aga las juhtkond otsustab," lisas Vera.

Ameeriklastel on võimalus kohe Ukrainasse investeerida.

"Me ootame USA-lt investeeringuid ja relvi. Juba on välja öeldud, et investeeringud võiksidki olla relvade näol. See on meile väga tähtis. Peale administratsiooni vahetust Ameerikas, on meil sellega probleeme. Oleme äraootaval seisukohal," lausus Dmõtro Šijan.

Noorem põlvkond, kui üldse uudistega kursis on, suhtub leppesse pigem positiivselt.

"See on nagu vahetuskaup. Meie anname neile midagi ja nemad annavad meile ka vastu midagi. Siis on meil millega ennast kaitsta ja neil on meie maavarad," ütles Vladislav.

Kirill aga ütles, et ta ei ole asjasse üldse süvenenud. "Ma ei tea poliitikast eriti midagi. Olen lihtne inimene, elan ja käin tööl," sõnas Kirill.