Prantsusmaa soovib, et EL peataks pakimaksu abil Hiina odavkauba tulva

Prantsusmaa soovib, et Brüssel kehtestaks Hiina e-kaubandusplatvormide kaudu imporditavatele väikepakkidele lisamaksu, et kaitsta Euroopa turgu odavkauba tulva eest. Prantsusmaa kardab, et USA president Donald Trumpi poolt seatud tollitariifide tõttu ujutab Euroopa üle väikeste pakkide teel tulev odav Hiina kaup.

Prantsuse majandusminister Éric Lombard teatas teisipäeval ministeeriumi kavatsusest töötada koos teiste EL-i riikidega mehhanismide kallal, mis kaitsevad turgu Hiina ettevõtete kaubatulva eest, kuna algselt USA-sse saatmiseks mõeldud toodetele kehtivad nüüd kõrged tollimaksud.

Pariis soovib kehtestada välisfirmadele uue käitlustasu ka alla 150-euroste pakkide puhul, mis on praegu EL-i tollimaksudest vabastatud. Minister loodab, et see meede võiks jõustuda juba 2026. aastal.

EL-i riigid ärgitavad Brüsselit tegema rohkem, et piirata internetiplatvormide jaemüüjaid, kes riikide väitel saadavad turule tooteid, mis ei vasta EL-i ohutusnõuetele.

Prantsusmaa soovib vastata ka ettevõtete murele, et piirkonda ujutavad üha enam üle pakid sellistelt platvormidelt nagu Singapuris asuvad Shein ja Temu.

USA-s kehtib mõlemale brändile 145-protsendine tollimaks. Shein ja Temu mõlemad tõstsid eelmisel nädalal oma hindu USA klientidele vastuseks president Donald Trumpi seatud tollimaksule.

"E-kaubandus on meie tarbimisharjumusi põhjalikult muutnud. Kuid selle hüppeline tõus, mille põhjuseks on välismaiste platvormide, nagu Temu või Shein, esilekerkimine, seab suuri väljakutseid," ütles Prantsusmaa tehisintellekti ja digiasjade eest vastutav aseminister Clara Chappaz.

Pariis on avaldanud toetust ka üleskutsele kehtestada kiirmoebrändidele kogu EL-is piirangud, et lahendada kasvav tekstiilijäätmete probleem. Prantsusmaal on juba õnnestunud kehtestada kiirmoetootjatele kõrgemad tasud, et katta nende toodete jäätmekäitluskulusid.

Sarnaseid samme on teinud ka teised EL-i riigid. Märtsis teatasid Põhjamaad, sealhulgas Taani, Rootsi ja Norra, et teevad koostööd, et peatada inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulike toodete import sellistelt platvormidelt nagu Temu, Shein ja Wish.

"Rootsi on propageerinud seda, et väikepakendeid, mida sageli tarnivad Temu ja Shein, ei tohiks enam tollimaksudest vabastada," ütles Rootsi kliima- ja keskkonnaminister Romina Pourmokhtari.

Brüssel avalikustas hiljuti uue e-kaubanduse tegevuskava, et tõhustada koordineerimist tolli- ja turujärelevalveasutuste vahel kogu blokis ning karmistada eeskirju seoses toodete ohutuskontrolliga.

Prantsusmaa ei kehtesta maksu EL-ist sõltumatult

Teatest võis ekslikult jääda mulje, et Pariis astub Brüsselist kõrvale ja kehtestab imporditud kaupadele kohe käitlustasud, rõhutas Politico.

Prantsusmaa ei saa aga probleemiga tegeleda üksi.

"Kui Prantsusmaa hakkab üksi lisahaldustasusid kehtestama, kulub ettevõtetel vaid 48 tundi, et transportida oma pakid Belgia töötlemiskeskustesse ja vältida sedasi makse," ütles tolliametnik Politicole.

Prantsusmaa tööstusministeerium näis olevat jõudnud samale järeldusele. "Pidagem meeles, et oleme tolliliidus ja seetõttu ei saa me üksi tegutseda," ütles Lombard üritusel.

"Jah, [me] tahame tollimeedet, kuid ei, seda ei tehta ilma Euroopata," lisas üks Prantsuse valitsusametnik.