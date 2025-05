Meedia: USA valmistas ette uue sanktsioonipaketi Venemaa vastu

Uued piirangud puudutavad Venemaa pangandus- ja energiasektorit ning on suunatud surve suurendamisele Moskvale, et toetada Washingtoni rahualgatusi. Sihtmärkide seas on Vene energiahiid Gazprom ning suurfirmad, mis tegutsevad loodusressursside ja rahanduse valdkonnas, teatas Reuters reedel viitega kolmele Ameerika Ühendriikide ametnikule ja veel ühele teemast teadlikule allikale.

"Praegu pole selge, kas Trump paketi heaks kiidab. Üks administratsiooni esindaja rõhutas, et otsus on ainuisikuliselt presidendi teha. USA riiklikust julgeolekunõukogust kinnitati, et Venemaa vastu kooskõlastatakse rohkem karistusaktsioone," edastas Reuters.

Nagu märkis USA välisministeeriumi endine eriesindaja Ukraina küsimustes Kurt Volker, eirab Vene režiimi juht Vladimir Putin jätkuvalt üleskutseid relvarahule, mistõttu on Washington sunnitud rakendama uusi survemeetmeid.

Zelenski: Ukraina üksused jätkavad tegutsemist Kurski ja Belgorodi oblastis

Ukraina üksused jätkavad tegutsemist Venemaa Kurski ja Belgorodi oblastis, ütles reedel Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ülemjuhataja (Oleksandr Sõrskõi) kandis täna mitu korda ette. Eriline tähelepanu - olukord Donetski oblastis, muu hulgas Pokrovski suunal, mõnel teisel suunal. Jätkame tegutsemist (Venemaa) Kurski ja Belgorodi oblasti territooriumil," ütles Zelenski reede õhtul traditsioonilises videopöördumises.

Ta märkis, et Venemaa keeldub jätkuvalt täielikust ja püsivast relvarahust ning et juba kõik Kiievi partnerid on väsinud Moskva sellistest manipuleerimistest.

"Me kaitseme meie positsioone, me tegutseme vastavalt - nii nagu rindel, nii ka meie tegevustes Venemaa territooriumil. Sõda peab olema tunda seal, kust see tuli," rõhutas Zelenski.

Venemaa droonirünnakutes Harkivile sai kannatada 43 inimest

Venemaa reedel korraldatud droonirünnakutes Ukraina suuruselt teisele linnale Harkivile sai kannatada vähemalt 43 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

Rünnakud leidsid aset mõni tund pärast Venemaa rünnakuid Zaporižžjale, milles sai vigastada üle paarikümne inimese.

"Ühtekokku 43 kannatanut, kaheksa toimetati haiglasse," kirjutas Harkivi linnapea Ihor Terehhov oma Telegrami kanalis.

Ta märkis, et vigastatute seas on üks 11-aastane laps.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov teatas varem 35 kannatanust.

Ta edastas, et droonirünnakutes said kannatada üks eramu, kõrghoone, kauplus ja parkla.