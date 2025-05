Belgia politsei lõpetas Madisoni suhtes uurimise

Belgia politsei võttis tagasi taotluse Euroopa Parlamendi saadikult Jaak Madisonilt parlamentaarse puutumatuse äravõtmiseks ning menetlus tema suhtes on sellega lõpetatud, ütles europarlamendi president Roberta Metsola.

Eelmise aasta 3. mail kirjutas Eesti Ekspress, et Belgia politseisse laekus sama aasta 2. aprillil avaldus 25-aastaselt eestlannast Euroopa Komisjoni praktikandilt, Erakonda Parempoolsed kuuluvalt naiselt, keda hirmutas ja solvas europarlamendi saadiku, toona Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) kuulunud, nüüdse Keskerakonna liikme Jaak Madisoni käitumine ühel märtsiööl.

Belgia politseisse tehtud süüteo avaldusel seisis 8. märtsil juhtunu kohta "agression sexuelles" (prantsuse keeles "seksuaalne rünnak") ning muude asjaolude kohta on avaldusse kirjutatud: "Vaimne trauma ja hirm ühest juhuslikust kohtumisest."

Tänavu jaanuaris palus Belgia politsei Euroopa Parlamendil võtta Madisonilt saadikupuutumatus. "Olen saanud Belgia pädevatelt asutustelt taotluse Jaak Madisoni parlamentaarse puutumatuse äravõtmiseks. Need taotlused edastatakse õiguskomisjonile," ütles toona Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.

Esmaspäeva õhtul teatas Metsola europarlamendi ees, et on saanud Belgia politseilt kirja sooviga võtta tagasi taotlus Madisonilt puutumatuse võtmiseks. "Menetlus on seega lõpetatud," lisas Metsola.

Madison tervitas Metsola teadet sõnadega: "Õigluse ja terve mõistuse võit!"

Varem on Madison öelnud, et saadikupuutumatuse äravõtmise protsessi alustas politsei selleks, et "nad saaksid uurida 2024. aasta kevadel enne eurovalimisi minu vastu esitatud valesüüdistust, mille põhjal puhuti üles meediaskandaal minu maine kahjustamiseks."

"Nii nagu kümme kuud tagasi, kinnitan ka nüüd: minu vastu esitatud süüdistused on laim, mille eesmärk oli kahjustada minu võimalusi saada valituks Euroopa Parlamenti. See alatu plaan ei läinud neil läbi. Juba kevadel esitasime koos advokaadiga kahjunõude valesüüdistuste eest ning see kohtuasi peaks lõpule jõudma lähikuudel," kommenteeris Madison tänavu märtsis.