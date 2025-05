Poola väitel üritab Venemaa tema presidendivalimistesse sekkuda

"Poola praeguste presidendivalimiste ajal seisame silmitsi Venemaa enneolematu tegevusega valimisprotsessi sekkumiseks," ütles minister Krzysztof Gawkowski kaitseteemalisel konverentsil esinedes. "Seda tehakse... levitades desinformatsiooni koos hübriidrünnakutega Poola kriitilise taristu vastu, et halvata riigi normaalne toimimine," lisas ta.

Poola võimude väitel on riigi positsioon Ukraina abistamise keskusena teinud temast Venemaa sabotaaži, küberrünnakute ja desinformatsiooni peamise sihtmärgi ning Varssavi on olnud sekkumiste suhtes kõrgendatud valmisolekus, eriti pärast seda, kui Rumeenia tühistas detsembris presidendivalimiste esimese vooru tulemused väidetava Venemaa sekkumise tõttu.

Venemaa on korduvalt eitanud süüdistusi välismaal toimuvatesse valimistesse sekkumises ja samas kritiseerinud Rumeenia otsust tühistada valimised.

Gawkowski ütles, et rünnakud Poolas on suunatud vee- ja kanalisatsiooniettevõtete, soojus- ja elektrijaamade ning riigiasutuste vastu. Tema sõnul on Venemaa küberrünnakute aktiivsus Poolas eelmise aastaga võrreldes enam kui kahekordistunud.

"Täna registreeritakse Poolas minu kõne iga minuti jooksul umbes tosin intsidenti kriitilise infrastruktuuri vastu," ütles ta.

Venemaa saatkond Varssavis ei vastanud kohe e-posti teel saadetud kommentaaritaotlusele.

Poola teatas märtsis, et riigi kosmoseagentuuri vastu korraldati küberrünnak. 2024. aastal teatas Poola riiklik uudisteagentuur, et tõenäoliselt tabas seda Venemaa küberrünnak.

Mitme Euroopa riigi võimud on väitnud, et Moskva on Euroopas toime pandud süütamis- ja sabotaažiaktide taga. Venemaa on need väited tagasi lükanud.

Poola presidendivalimiste eelne kampaania on jõudnud lõppjärku, valimiste esimene voor toimub 18. mail.