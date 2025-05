Kultuurikomisjon esitab ERR-i nõukogu liikmekandidaatideks Nõgene ja Rebase

Komisjoni esimehe Liina Kersna sõnul laekus Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast liikme kohale tähtajaks 13 avaldust. Komisjonis toimunud hääletuse tulemusel valiti nõukokku Paavo Nõgene ja Raul Rebane.

"Raul Rebane tunneb rahvusringhäälingut läbi ja lõhki nii sisuliselt kui vormiliselt," märkis Kersna.

"Peale pika ja särava karjääri ETV-s nii ajakirjaniku kui programmijuhina legendaarse meediajuhi ja -õppejõu Hagi Šeini meeskonnas, on tal seljakotis ka väärtuslik kogemus erameediast ning meediaõppejõuna erinevatest kõrgkoolidest," lausus Kersna.

Komisjoni esimees lisas, et rahvusringhäälingu tähtsus ja roll usaldusväärse info edastajana suureneb veelgi, kuna maailma infoväli on kiires ja drastilises muutumises. "Seetõttu on ERR-i nõukogul palju abi Raul Rebase kui kõrgelt hinnatud psühholoogiliste sõdade ning infomõjutusteooriate eksperdi teadmistest ja oskustest."

Teine valitud kandidaat, Paavo Nõgene, on Kersna sõnul kultuurimaastikul kogenud tegija – ta on juhtinud Vanemuise teatrit, kantslerina kultuuriministeeriumi ja osalenud ka ERR-i nõukogu töös.

"Lisaks sellele, et Paavo Nõgene tunneb põhjalikult kultuurivaldkonda ning mõistab rahvusringhäälingu olemust ja rolli demokraatlikus riigis, on tema vaieldamatu tugevus pikaajaline kogemus eduka suurettevõtte juhina," ütles Kersna.

Komisjon esitab Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamiseks eelnõu, mida arutatakse riigikogu täiskogus komisjoni ettepaneku järgi 14. mail. Nõukogu liikme nimetamise eelnõu arutatakse ühel lugemisel, selle otsusena vastuvõtmiseks on vaja täiskogu poolthäälteenamust. Komisjonipoolne ettekandja on Liina Kersna.

Komisjon asus nõukokku uusi eksperte otsima seoses sellega, et 2020. aastal nõukogu liikmeteks nimetatud Peeter Espaki ja Viktor Trasbergi volitused lõpevad 27. mail. Kahe ülejäänud asjatundjast liikme, nõukogu esimehe Rein Veidemanni ja Sulev Valneri volitused algasid 2022. aastal ja kestavad 2027. aastani.

Rahvusringhäälingu nõukokku kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Tähtajaks, 30. aprilliks laekus riigikogu kultuurikomisjonile 13 inimese avaldus, kes soovisid saada ERR-i nõukogu ekspertliikmeks.

"Meieni jõudis 13 avaldust ja nendest 13 kandideerijast kolm on naised," ütles Kersna siis ERR-ile.