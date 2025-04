ERR-i nõukogu ekspertliikmeks soovib 13 inimest

"Meieni jõudis 13 avaldust ja nendest 13 kandideerijast kolm on naised," ütles Kersna ERR-ile.

"Minu eesmärk on, et need mõlemad eksperdid, keda kultuurikomisjon

valib, mõistaksid rahvusringhäälingu rolli demokraatlikus riigis, eriti sellises väga kiiresti muutuvas maailmas. See on hästi oluline, mis peaks mõlemat eksperti

iseloomustama," lisas ta.

Ta ütles veel, et üks ekspert võiks olla sotsiaalteaduste taustaga, kes saaks aru rahvusringhäälingu rollist ühiskonnas ja teine rohkem majandustaustaga, kes suudaks kriitilise pilguga jälgida rahvusringhäälingu eelarvega seotud küsimusi.

Uued ERR-i nõukogu ekspertliikmed selguvad Kersna sõnul järgmise nädala teisipäeval komisjoni salajase hääletuse käigus.

Seejärel lähevad need nimed riigikogu suurde saali hääletusele.