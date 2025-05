Läti plaanib uurida koostöövõimalusi Eestiga seoses tuumajaama rajamisega

Läti valitsus otsustas teisipäeval, et riigi kliima- ja energeetikaministeerium (KEM) asub hindama koostöövõimalusi Eestiga, mis on seotud tuumaenergeetika eeskirjade väljatöötamisega ja tuumaelektrijaama ehitamisega.

Läti valitsuskabinet kuulas teisipäeval KEM-i koostatud raportit tuumaenergeetika arenguvõimalustest Lätis. Kliima- ja energeetikaminister Kaspars Melnis selgitas, et esimene ülesanne on hinnata praegust olukorda, võrrelda tehnoloogiate võimalusi ning anda ülevaade koostööst Eestiga, vahendas Tvnet.

"Me räägime moodulreaktorist, mis on praegu kõige arenenumas arengufaasis Kanadas, kus esimene reaktor võiks valmida 2030. aastal," rääkis Melnis.

Samuti on kavas luua tihedam koostöö Eestiga ning hinnata, milline see võiks olla.

"Sellega tuleb hakata tegelema, kui tahame tulevikus üldse sellist potentsiaali kasutada. Praegu, vaadates üldist energiaportfelli, mis hõlmab hüdrot, koostootmisjaamu, tuule- ja päikeseenergiat, on ka tuumajaamal oma koht, kui ta suudab toota tehnoloogiliselt põhjendatud näitajatega. Kõige tähtsam on see, et tulevikus toodetav elekter oleks konkurentsivõimelise hinnaga," rääkis Melnis.

Valitsuse otsusega tehakse KEM-ile ülesandeks alustada läbirääkimisi Eesti kliimaministeeriumiga, et hinnata koostöövõimalusi tuumaenergia regulatiivse ja järelevalveraamistiku väljatöötamisel. Samuti uuritakse koostöövõimalusi tuumajaama ehitamisel ja käigus hoidmisel. Uuritakse sellise koostööprojekti eeliseid nii tehnilisest kui ka majanduslikust seisukohast.

Läti välisministeerium peab 1. novembriks esitama valitsusele aruande läbirääkimiste tulemuste kohta.