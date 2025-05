USA president Donald Trump tegi ettepaneku tõsta rikaste ameeriklaste maksukoormust. Seda plaani ei pruugi aga paljud vabariiklased toetada, kuna partei on pikka aega seisnud madalate maksude eest.

Trump alustas kongressi vabariiklastega kõnelusi uue eelarvepaketi üle. Ta tegi ettepaneku, et üle 2,5 miljoni dollari aastas teenivate ameeriklaste tulumaks tõuseks 39,6 protsendini. Praegu on see 37 protsenti.

Trumpi ettepanek ärritab aga mõjukaid parempoolseid rühmitusi, mis leiavad, et selline ettepanek meenutab pigem demokraatide poliitikat.

Valge Maja tahab aga pikendada Trumpi esimesel ametiajal kehtestatud maksukärpeid, mis võivad kasvatada riigi võlakoormust veelgi. USA valitsusel on praegu juba ligi 36 triljoni dollari suurune võlg. Lisaks ajab Trump veel agressiivset tollipoliitikat, mis võib pärssida riigi majanduskasvu.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et paljud vabariiklased ei toeta kõrgema maksumäära kehtestamist. Vabariiklaste parteil on aga napp ülekaal nii senatis kui ka esindajatekojas, seega peab Trump tagama, et kogu partei liiguks tema ettepaneku selja taha.

Samas võib Valge Maja väga jõukate ameeriklaste maksukoormuse tõstmisel loota rahva toetusele. The Wall Street Journal leiab, et Trumpi flirt maksude tõstmisega viitab sellele, et tema partei kaldub üha rohkem populismi poole.

Mõjukas vabariiklaste fraktsioon juba hoiatas poliitikuid maksude tõstmise ja sellega kaasnevate majanduslike tagajärgede eest.

"See ei ole tõsine variant, see on poliitiline enesetapp. Kui vabariiklased tõstavad makse, kaotavad nad peaaegu kindlasti esindajatekoja ja demokraadid alustavad uuesti (presidendi) tagandamise protsessi," hoiatas vabariiklasest maksuvastane aktivist Grover Norquist.