Kliimaministeerium ootab seisukohti tuumaenergia seaduse eelnõu VTK-le

Kliimaministeerium esitas huvitatud osapooltele arvamuse avaldamiseks tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK). Eelnõu kooskõlastamisele saatmise aeg on järgmise aasta esimene kvartal.

Riigikogu võttis 12. juunil 2024. aastal vastu otsuse, mille kohaselt toetatakse Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selleks sobiva õigusraamistiku loomist.

VTK koostamisel on aluseks võetud tuumaenergia töörühma analüüse, sealhulgas analüüsi õigusraamistiku kaardistamiseks tuumaprogrammiga alustamiseks.

Kliimaministeerium ootab puudutatud osapoolte tagasisidet kuu aja jooksul. VTK saadeti ministeeriumitele, välja arvatud kultuuriministeeriumile, Eesti geoloogiateenistusele, keskkonnaametile, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile, terviseametile, linnade ja valdade liidule, Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlale AS-ile Alara, Eesti keskkonnaühenduste kojale, MTÜ-le Eesti roheline liikumine ka keskkonnaõiguse keskusele.

VTK sissejuhatuses kirjutatakse, et Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime säilitamiseks ja tõstmiseks on hädavajalik liikuda süsinikuneutraalse elektritootmise suunas, tagades samal ajal varustuskindluse, energiajulgeoleku ning konkurentsivõimelised energiahinnad.

"Tuumaelektrijaam on üks võimalus süsinikuvaba elektri tootmiseks. Tuumaelektrijaama valmimine Eestis järgmise kümnendi jooksul panustaks oluliselt 2040. (kaalumisel) ja 2050. aastaks kavandatud kliimaeesmärkide saavutamisse ning varustuskindluse suurendamisse," seisab VTK-s.

Samuti märgitakse VTK-s, et tuumaenergia osakaalu kasvu vajadust kliimaeesmärkide saavutamiseks on rõhutanud nii Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA), Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) kui Euuropa Liit ning väikereaktorite kasutuselevõtt järgmisel kümnendil oleks märkimisväärne samm kliimaneutraalsuse saavutamise suunas 2050. aastaks.

"Tuumaenergia kasutuselevõtt nõuab põhjalikku ettevalmistust ning tuumaelektrijaamast elektritootmise alguseni kulub vähemalt 9-11 aastat. Oluline on tagada, et tuumaenergia kasutuselevõtt ei kahjustaks taastuvenergia tootmise ja salvestamise võimsuste lisandumist ega põhjustaks heitkoguste vähendamise edasi lükkamist," märkisid kliimaministeeriumi ametnikest VTK autorid.

Eeldatav eelnõu kooskõlastamisele saatmise aeg on järgmise aasta esimene kvartal. Eeldatav seaduseelnõu valitsusele esitamise aeg on juuni 2026. Eelnõu eeldatav seadusena jõustumise aeg on järgmise aasta lõpp.