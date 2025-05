Autotootjad saavutasid EL-ilt heitenormide leevenduse

See on järjekordne märk sellest, et EL-i keskkonna-alased jõupingutused kohtavad kasvavat vastupanu, tõdes väljaanne Politico.

Algselt heakskiidetud idee oli nõuda Euroopa autotootjatelt süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste vähendamist 2025. aastaks 15 protsenti võrreldes 2021. aasta baastasemega. Autotootjad, kes eesmärki ei saavuta, pidanuksid maksma 95 eurot iga piirnormi ületava CO2 grammi eest kilomeetri kohta iga sellele nõudele mittevastava müüdud sõiduki eest. Autotööstuse väitel tähendanuks see nende jaoks kuni 15 miljardi euroni ulatuvaid trahve.

Kliimakaitsjad väitsid aga, et tööstuse nurin on ülepingutatud ja autotootjad suudaksid eesmärgi saavutada.

Kuid Euroopa Komisjon andis surve all järele, kuna autotootjad kaebasid, et rohereeglid koos elektriautodele ülemineku kulude ja Hiina konkurentide kasvava ohuga muudavad leevendusmeetmed tööstuse päästmiseks hädavajalikuks. Nüüdseks on Euroopa autosektor sattunud veelgi suuremasse ohtu tänu USA presidendi Donald Trumpi tollimaksudele.

Aprillis esitas Euroopa Komisjon muudatusettepaneku, mis arvestaks autotootjate heitkoguseid kolme aasta keskmisena, selle asemel, et neid arvutada ainult 2025. aasta põhjal. Muudatus teeb eesmärkide saavutamise palju lihtsamaks mahajääjatele, kes pole müünud ​​piisavalt elektriautosid.

CO2 leevendusmeede kiideti lõpuks ladusalt heaks, muudatuse poolt hääletas 458 Euroopa Parlamendi liiget, vastu oli 101 ja erapooletuks jäi 14.

Parlamendi hääletus oli viimane takistus ja muudatusettepanek on nüüd seaduseks vastuvõtmiseks peaaegu valmis, kuna kolmapäeval toetasid nõukogus muudatust ka liikmesriigid.

"Pole saladus, et minu fraktsioonile see ettepanek eriti ei meeldinud, aga see on kiireloomuline ettepanek," ütles Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsiooni kuuluv eurosaadik Mohammed Chahim selle nädala alguses toimunud parlamendi täiskogu arutelul. "Me ei saa niisama istuda ja oodata," lisas ta, viidates survele kaubandussõjast Washingtoniga.

Kuid roheline vabaühendus Transport & Environment kurtis, et parlament nõustus meetmega vaatamata elektriautode müügi hüppelisele kasvule sel aastal.

"Buum on tingitud uutest ja taskukohasematest mudelitest, mille autotootjad on EL-i algse eesmärgi saavutamiseks turule toonud," ütles T&E autodirektor Lucien Mathieu avalduses. "See edasilükkamine võimaldab tööstusharul gaasi maha võtta elektriautode turuletoomiseks, aeglustades samal ajal investeeringuid."

Autotootjate lobirühma ACEA andmetel kasvas elektriautode müük kogu blokis selle aasta esimeses kvartalis võrreldes sama perioodiga 2024. aastal peaaegu 24 protsenti.

Muudatus aitab kahjustada Teslat ja Elon Muski

Kuigi mõned parlamendiliikmed nurisesid tagasitõmbumise üle, oli normi leevendusel üks positiivne külg: see muudatus võib kahjustada elektriautode tootjat Tesla ja selle vastuolulist tegevjuhti Elon Muski, märkis Politico.

CO2-määrus lubab autotootjatel oma heitkoguseid jagada, mis tähendab, et tootja, kes ei täida oma heitkoguste eesmärke, saab maksta autotootjale, kes neid eesmärke ületab. Sellised tehingud on olnud Tesla jaoks eriti tulusad – kuigi Muski ja Trumpi vahelise tiheda seose tõttu võib Teslade vähenev müük selle sätte vähem kasulikuks muuta.

"Me kindlasti ei taha, et raha läheks hiinlastele või Elon Muskile," ütles Euroopa Rahvapartei liige Peter Liese kolmapäevasel pressikonverentsil. "See on olulisem kui paar kuud tagasi – et me ei teeks maailma rikkaimat meest, kes terroriseerib ülejäänud maailma, veelgi rikkamaks."

See ei ole veel kõik...

Politico tõdes, et see ei ole tõenäoliselt viimane võitlus autosektori rohelisemaks muutmise üle.

Heitkoguste vähendamise meede on osa laiemast pingutusest, mis viib uute sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamiseni 2035. aastaks. Mitmed autotootjad, konservatiivsed seadusandjad ja riikide valitsused soovivad keelu tühistamist või nii põhjalikku nõrgestamist, et see oleks mõttetu.

Euroopa Komisjon on juba järgi andnud, nõustudes tooma õigusakti läbivaatamise 2026. aastalt juba selle aasta lõppu, kuid talle avaldatakse juba survet veelgi kaugemale minna.

Enne kui CO2-muudatusettepaneku tint oli kuivanud, olid lobistid juba tööl, et õõnestada 2035. aasta õigusakti, märkis Politico.

"See meede ei tohi varjutada CO2-määruse laiemaid struktuurilisi puudujääke, mis mõjutavad kogu autotööstust," ütles autotööstuse tarnijate lobirühm CLEPA parlamendi hääletusele järgnenud avalduses. "Praegune raamistik ei ole endiselt turu tegelikkusega kooskõlas."