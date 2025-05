Laupäeval tuleb sooja kuni 12 kraadi

Laupäeva öösel laieneb kõrgrõhuala Barentsi merelt üle Lapimaa ja Läänemere ning ida pool pöörlev madalrõhkkond toob veel niiskust Baltimaadesse. Taevas on reedega võrreldes selgem, aga on siiski rünkpilvi, millest on oodata kohatisi vihma ja lörtsihooge.