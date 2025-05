Fico õigustas oma otsust osaleda Moskvas võidupüha pidustustel

Reedel Moskvas 9. mai võidupüha paraadil osalenud Slovakkia peaminister Robert Fico õigustas enda külaskäiku agressorriiki, öeldes, et ei soovi raudset eesriiet Venemaa ja Euroopa vahele.

Fico sõnul ei soovi ta Venemaa ja Euroopa vahele raudset eesriiet ning seetõttu ulatas ta Moskvale käe koostööks. Slovakkia peaminister vastas ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallasele kriitikale, öeldes, et Euroopa ja Venemaa vajavad üksteist.

Fico on ainus Euroopa Liidu valitsusjuht või riigipea, kes eile Moskvat külastas.

"See on Slovakkia iseseisva välispoliitika väljendus, mille kohta keegi ei saa meile öelda mida võime või ei või teha. Seepärast vastasin täna ka järjekordsele Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja avaldusele, milles mind taas kritiseeriti, sest ma ei seisnud õiges kohas. Ma arvan, et ma tean väga hästi, kus seista,

sest ma tahan iseseisvat Slovakkia välispoliitikat," sõnas Fico oma teates.

"Euroopal on Venemaad vaja, Venemaal on Euroopat vaja. Me peame ajama koostöö poliitikat ja mitte vihkamise ja raudsete eesriiete poliitikat," lisas peaminister, õigustades oma külaskäiku Moskvasse.

Fico on korduvalt kritiseerinud Euroopa Liidu rolli Ukraina toetamises alates Moskva täiemahulise sõja algusest.

Fico kohtus Putiniga mullu detsembris, kui arutas temaga oma riigi Vene gaasiga varustamist.