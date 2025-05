Kaitseministeerium kulutaks teiste ministeeriumite euroraha taristule

Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks otsuse, mille järgi suunatakse järgnevatel aastatel 200 miljonit eurot teistes valdkondades kasutamata euroraha hoopis kaitsevaldkonda.

Ministeeriumid peavad järgmise nädala keskpaigaks esitama valitsusele ettepanekud, millised oma plaanid kaitsekulude hüvanguks ära jätta.

Kaitseministeeriumi riigikaitse osakonna juhataja Oliver Tüür ütles, et ühtekuuluvusfondide raha saaks kõige tõenäolisemalt ära kasutada näiteks igasugustes taristuprojektides.

"Räägime kaitsega seotud taristust, liitlastega seotud taristust, väljaõppetaristust ja ka haridusega seotud taristust. Mis need detailselt on, need ettepanekud me alles teeme valitsusele ja need siis hiljemalt mai lõpuks otsustatakse ära," rääkis Tüür.

Samamoodi saab Tüüri sõnul ühtekuuluvusfondide raha kasutada näiteks selleks, et rajada Pärnumaale Tõstamaale kerkiva kaitsetööstuspargi baastaristut. See tähendab ligipääsuteid, elektriühendusi, piirdeaeda, veevärki, hoidlaid ja muud olulist, et ettevõtted saaksid kaitsetööstuspargis tootmist alustada.

Ettevõtted, kes Tõstamaal kaitsetööstuspargis tööle hakkavad, valitakse välja augustis ning tootmine võiks seal plaani järgi alata 2027. aastal.

Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondide raha peab kaitsevaldkonnas olema kasutatud 2029. aastaks. Oliver Tüür rääkis, et see on kaitseministeeriumi vaates ka oluline kriteerium, mille põhjal otsustatakse, kuhu euroraha suunata ja kuhu mitte.

"Põhilised kriteeriumid on nende projektide selgus. Meil on olemas plaan ja selge arusaam nendest ajaraamidest. Meil on hea ülevaade, neid on võimalik kiiresti rakendada. Taristuprojektid meie valitsemisalas on üldiselt ka päris täpselt prognoositavad. Me oleme suhteliselt kindlad, millal need päriselt valmivad," ütles Tüür.

Tüür rääkis, et kuna kaitsevaldkonda suunatavat raha saab kasutada hiljemalt 2029. aastal, siis on üks kriteerium projektide valikul ka see, et need valmiksid õigeks ajaks.

"Me oleme valinud välja konkreetsed projektid, mis me usume, et saaksid ka selleks ajaks valmis," rääkis ta.