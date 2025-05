Reinsalu kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

Kas teieni nüüdseks on saadetud ka prokuratuurist mingit informatsiooni, mis puudutab võimalikku Isamaaga seotud kriminaalmenetlust?

Ei.

Kas omalt poolt olete te mingisuguseid lisataotlusi või soove prokuratuuri suunas läkitanud?

Ei, me oleme oma küsimused esitanud ja sellele prokuratuuri poolt, tõsi küll, mitte sisulise tähendusega, aga vastuse saanud, mis on ka avalikkuse ette jõudnud.

Kuidas kommenteerite prokuratuuri sellist menetlusstiili?

Kindlasti meie jaoks on oluline selgus ja vastuseid me sisulisi saanud ei ole.

Kindlasti see olukord on häiriv.

Kas Isamaa maine võib kannatada saada?

Ma usun, et ei saa kannatada. Aga loomulikult, selgus on ennekõike avalikkuse huvides, sealhulgas iseenesestmõistetavalt ka Isamaa erakonna huvides.

Ukse ees on ka Isamaa suurkogu, mis toimub 31. mail hotellis Viru. Kas on selge, mis seal peamised eesmärgid on?

See on meie erakonna jaoks väga kaalukas suurkogu, sest meie jaoks on tähtis anda käsitlus sellest, kus praegu Eesti ühiskond asetseb ja nendest ootustest, mis inimestel on, ka riigi juhtimisel. Tänase päeva seisuga, kui ma vaatan ka valitsuse poliitikat, siis selline tõmblev ja rabe käekiri paraku ühiskonna ootustele ei vasta. Ja loomulikult on meie jaoks, kui alternatiivile sellele valitsusele, oluline anda Eesti ees seisvatest baasküsimustes oma hinnang ja vaade eelseisvatele kohaliku omavalitsuse valimistele.

Valite seal ka siis erakonnale esimehe ja juhatuse?

Jaa. Seal valitakse uued juhtorganid ka.

Esimeheks uuesti kandideerite teie ise?

Jah, ma olen selleks valmis. Eks liikmete asi on siis sellele anda ka oma hinnang.

Kas on ka teile vastaskandidaate tulemas?

Ma ei ole kuulnud. Aga see on kõigile liikmetele avatud. Kandideerimisavalduste esitamine nii erakonna esimeheks kui ka juhatuse liikme kandidaatideks lõppeb kaks nädalat enne suurkogu päeva.

Kas teile praeguseks endale on selge ja soovite võib-olla ka välja öelda, et kas Tallinna linnapea kandidaadiks ikkagi hakkate teie ise?

Me liigume õiges tempos vastu ka kohalikele valimistele. Ja praegu on erakonna keskne ülesanne, ka suurkogul, anda käsitlus Eesti ees seisvatest põhiprobleemidest ja meie vaatest olukorrale täna. Ja loomulikult on selge, et seda muutust on vaja Eesti riigis ja selle muutuse algus saab olla kohaliku

omavalitsuse valimised. Nii et kui aeg on küps, siis langetavad meie piirkonnad ka need valikud erinevate omavalitsuste lõikes, sealhulgas ka Tallinnas.

Üldiselt on Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel üsna tavaline olnud, et erakonna esimees kandideerib Eesti suurima omavalitsuse linnapeaks. Aga keda te tooksite enda kõrval veel välja, kes võiksid potentsiaalselt Tallinna linnapeakandidaadid Isamaa ridades olla? Tean, et juttu on olnud näiteks Riina Solmanist. Aga kes veel?

Ma arvan, et selle kaliibriga poliitikuid meil on mitmeid, aga kindlasti tuleb Isamaa nimekirja kohalikel valimistel huvitavaid inimesi ka, kes varem poliitikaga ei ole olnud seotud. Meie Tallinna piirkond selles mõttes heas seisus, et tal on võimalik langetada valikuid, kui aeg on käes, mitmete heade inimeste vahel.

Millal need valikud enam-vähem võiksid selguda?

Siis kui saabub niisugune raskuspunkt nendele otsustele, mis on ka kampaaniafaasile edasiliikumise avalöögiks. Valimistel on kampaaniates oluline ka õige ajastus. Aga ma arvan, et ega need valimised ei olegi eraldi võetuna küsimus mitte ühest või teisest tehnilisest küsimusest või ühest või teisest persoonist. Need valimised on tegelikult ikkagi võimalus Eesti kodanikele anda hinnang sellele, mis laiemas plaanis Eestis toimub ja ma kutsun kõiki inimesi üles sellele oma hinnangut andma.

Kas suurkogul võiks siis selguda, kellest saab Isamaa Tallinna linnapeakandidaat?

Ma arvan, et suurkogul me arutame kogu Eesti riigi küsimusi, aga kindlasti ka seda, mis puudutab nii olukorda meie maapiirkondades ja olukorda linnades tervikuna. Aga ma arvan, et eraldi omavalitsusjuhtide küsimus ei ole suurkogu küsimus. See jääb meie Tallinna piirkonna otsustada Tallinna kampaania eraldi võetud küsimusena.

Miks te ei taha välja öelda, kas te erakonna esimehena Tallinnas Eesti pealinnas olete tõenäoliselt erakonna linnapeakandidaat?

Sellepärast, et me pole neid küsimusi otsustanud. Kindlasti ma enesestmõistetavalt kandideerin Tallinnas kohalikel valimistel. Aga et kes saab olema meie linnapeakandidaat, siis ma arvan, et me paneme selle paika siis, kui aeg on küps.

Lugejatel on raske uskuda, et te ei ole arutanud neid asju.

Aga otsustamisel ja selle avalikustamisel on oluline erikaal, oluline erikaal ka tulemuse saavutamisele.